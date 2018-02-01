  • BIST 120.424
  • Altın 161,577
  • Dolar 3,7548
  • Euro 4,6703
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C

Zeytindalı Operasyonunu milletçe ve Keçiören olarak var gücümüzle destekliyoruz

»
Zeytindalı Operasyonunu milletçe ve Keçiören olarak var gücümüzle destekliyoruz
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye'nin tek yürek olduğu Afrin operasyonuna "Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağımızı alın, iş yerinizi, evinizi donatın" kampanyası ile destek olarak herkesi Türk Bayrağı asmaya davet etti.

Mehmetçiğe moral vermek için  tüm Keçiören'i Türk bayrağı ile donatmayı hedefleyen kampanya ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, her türlü terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığımız Zeytindalı Operasyonunu milletçe ve Keçiören olarak var gücümüzle destekliyoruz.  Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, 80 milyonun duaları, destekleri, gönülleri onlarla...  Dosta güven düşmana korku salan bu operasyonda askerimiz büyük bir başarıyla hedefine ilerliyor, şehitlerimize de Allahtan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Başkomutanımızın kararlılığı, ordumuzun kudretiyle operasyonun zaferle sonuçlanacağına inancımız tamdır.  Türkiye büyük bir devlettir, tarihten bu yana gücüyle, kudretiyle, mazlumlara karşı şefkatiyle, milli kararlılığıyla var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir.   Bizler de başlattığımız "Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağımızın alın evinizi, iş yerinizi donatın." kampanyasıyla operasyona desteğimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

BİR HAFTADA 27 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Mehmetçiğin zor kış şartlarında ülke güvenliği için mücadele verdiğine değinen Ak şöyle devam etti;  "Vatanımız, milletimiz, bekamız için savaşan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bayraklarımızı asarak gösterelim. Bayrak aynı zamanda milli birliğin, beraberliğin,  Türkün ebedi yurdu Anadolu'da yaşamamızın, bu vatan için dökülen kanların ve verilen mücadelenin de sembolü... O nedenle  tüm Keçiören'i evini ve iş yerini bayraklarla donatmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız belediye hizmet binamızdan bayrağımızı temin edebilirler. Başlattığımız bu kampanya vatandaşımızdan yoğun ilgi gördü, şu ana kadar 27 bin bayrak dağıttık."

AZEZ'E İNSANİ YARDIM

Başkan Ak bölgede oluşacak göç dalgasına karşı da çalışmalar yaptıklarını belirterek, " 5 kişilik bir ekibimiz de Azez'e gidecek. Orada 5 bin kişilik seyyar mutfak kurulacak.  Gerek o bölgedeki eğitim çalışmalarının aksamaması gerekse gıda ihtiyacının düzenli bir şekilde karşılanması için ekiplerimiz Azez'de incelemelerde bulunacak.  Her zaman mazlumdan yana olan Ülkemiz yine bölge halkının mağdur olmaması hususunda gereken desteği verecek." bilgisini paylaştı.

Ak, sözlerini, "Türkiye bu operasyonla haklı davasını ortaya koymuştur, sadece terör örgütlerine karşı değil arkasındaki güçlere karşı da dimdik, kararlı bir şekilde duracak ve bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizle tüm tehditlerin üstesinden geliriz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkesinden dönüş yok. " diyerek noktaladı.

Vatandaşların ve gazilerin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasına katılanlar da bayraklarını sallayarak milli duyarlılık oluşturan kampanyaya destek oldular ve "Mehmetçiğimizin arkasındayız" mesajı verdiler.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin tek yürek olduğu Afrin Zeytindalı Operasyonu için herkesi Türk Bayrağı asmaya davet ediyor26 Ocak 2018 Cuma 09:52
  • BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Müsteşarı Paolo Artini'den Başkan Ak'a teşekkür ziyareti24 Ocak 2018 Çarşamba 11:33
  • Keçiören için her alanda iş birliğine devam ediliyor24 Ocak 2018 Çarşamba 10:14
  • Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nde kış kampı başlıyor23 Ocak 2018 Salı 10:52
  • Emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıyan gelişimi ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Keçiören, 2017'yi zirvede kapattı23 Ocak 2018 Salı 10:47
  • Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile herkesin takdirini kazanan Keçiören Belediyesi geri dönüşüme desteğini kesintisiz sürdürüyor22 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
  • Başkan Mustafa Ak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Keçiören’de yaşayan görme engellilere çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu15 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
  • Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor12 Ocak 2018 Cuma 10:58
  • Keçiören Belediyesi'ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde sağlıklı beslenme eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldılar11 Ocak 2018 Perşembe 10:12
  • Enes Akıncı 3. Geleneksel 19 Mayıs Wushu Kung Fu Şampiyonasında 75 kiloda Balkan Şampiyonu oldu10 Ocak 2018 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim