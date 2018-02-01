Zeytindalı Operasyonunu milletçe ve Keçiören olarak var gücümüzle destekliyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye'nin tek yürek olduğu Afrin operasyonuna "Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağımızı alın, iş yerinizi, evinizi donatın" kampanyası ile destek olarak herkesi Türk Bayrağı asmaya davet etti.

Mehmetçiğe moral vermek için tüm Keçiören'i Türk bayrağı ile donatmayı hedefleyen kampanya ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, her türlü terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığımız Zeytindalı Operasyonu nu milletçe ve Keçiören olarak var gücümüzle destekliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, 80 milyonun duaları, destekleri, gönülleri onlarla... Dosta güven düşmana korku salan bu operasyonda askerimiz büyük bir başarıyla hedefine ilerliyor, şehitlerimize de Allahtan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Başkomutanımızın kararlılığı, ordumuzun kudretiyle operasyonun zaferle sonuçlanacağına inancımız tamdır. Türkiye büyük bir devlettir, tarihten bu yana gücüyle, kudretiyle, mazlumlara karşı şefkatiyle, milli kararlılığıyla var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Bizler de başlattığımız "Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağımızın alın evinizi, iş yerinizi donatın." kampanyasıyla operasyona desteğimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

BİR HAFTADA 27 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Mehmetçiğin zor kış şartlarında ülke güvenliği için mücadele verdiğine değinen Ak şöyle devam etti; "Vatanımız, milletimiz, bekamız için savaşan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bayraklarımızı asarak gösterelim. Bayrak aynı zamanda milli birliğin, beraberliğin, Türkün ebedi yurdu Anadolu'da yaşamamızın, bu vatan için dökülen kanların ve verilen mücadelenin de sembolü... O nedenle tüm Keçiören'i evini ve iş yerini bayraklarla donatmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız belediye hizmet binamızdan bayrağımızı temin edebilirler. Başlattığımız bu kampanya vatandaşımızdan yoğun ilgi gördü, şu ana kadar 27 bin bayrak dağıttık."

AZEZ'E İNSANİ YARDIM

Başkan Ak bölgede oluşacak göç dalgasına karşı da çalışmalar yaptıklarını belirterek, " 5 kişilik bir ekibimiz de Azez'e gidecek. Orada 5 bin kişilik seyyar mutfak kurulacak. Gerek o bölgedeki eğitim çalışmalarının aksamaması gerekse gıda ihtiyacının düzenli bir şekilde karşılanması için ekiplerimiz Azez'de incelemelerde bulunacak. Her zaman mazlumdan yana olan Ülkemiz yine bölge halkının mağdur olmaması hususunda gereken desteği verecek." bilgisini paylaştı.

Ak, sözlerini, "Türkiye bu operasyonla haklı davasını ortaya koymuştur, sadece terör örgütlerine karşı değil arkasındaki güçlere karşı da dimdik, kararlı bir şekilde duracak ve bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Milli birlik ve beraberliğimizle tüm tehditlerin üstesinden geliriz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkesinden dönüş yok. " diyerek noktaladı.

Vatandaşların ve gazilerin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasına katılanlar da bayraklarını sallayarak milli duyarlılık oluşturan kampanyaya destek oldular ve "Mehmetçiğimizin arkasındayız" mesajı verdiler.