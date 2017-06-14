Zırhlı Birlikler arazisi İçinden geçecek yol için çalışmalar son hız devam ediyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ZIRHLI BİRLİKLERARAZİSİ İÇİNDEN GEÇECEK VE SABANCI İLE BAĞLICABULVARLARINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK YENİ YOL İÇİNFEN İŞLERİNDEN 45 İŞÇİ VE 34 ARAÇLA, GECE-GÜNDÜZHUMMALI BİR ÇALIŞMA YAPIYOR...

Ankara Büyükşehir Belediyesi , Zırhlı Birlikler arazisi İçinden geçecek ve Sabancı ile Bağlıca bulvarlarını birbirine bağlayacak yeni yol için şu anda Fen İşlerinden 45 işçi ve 34 araçla, gece-gündüz hummalı bir çalışma yapıyor.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Eskişehir Yolu'na paralel olacak toplam 4 kilometrelik ve 10 şeritlik bulvarın yol açım çalışmalarında şimdilik, 15 kamyon, 10 ekskavatör, 2 silindir, 1 greyder, 1 loder, 1 dozer, 2 su tankeri, ağaçların taşınması için de 2 ağaç sökme aracından oluşan araç filosunun kullanıldığını söyledi.

Üçpınar, “Ayrıca çeşitli konularda uzman 45 işçimiz de bölgede görev yapıyor. Halen yol açma çalışmalarının yanı sıra ‘telkit’ adı verilen ekibimizle, yolun çevresine tel örgü çekiyoruz. Yaklaşık 10 güne kadar bu çalışma tamamlanır tamamlanmaz da işçi ve araç sayımızı maksimuma çıkarıp, yolun yapımı için 2 kat hızlanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni bulvarın Eylül ayı içinde trafiğe açılması için "tabiri caizse harıl harıl çalıştıklarının" altını çizen Üçpınar, “Tel örgü çekimi ve kazı çalışmalarının ardından da yolda dolgu çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Vedat Üçpınar, yolun, ileriki aşamada da Çevre Yolu’na kadar uzanacağını belirtti.