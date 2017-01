Zorlu PSM’nin resmi sponsoru Mercedes-Benz Türk’ten müzik dolu bir gece

İrem Subaşı / İllüzyonist

Mercedes-Benz Türk, İstanbul’un en önemli sahne sanatları ve çağdaş sanat platformlarından biri olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin (PSM) sponsorluğuna devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk ana sponsorluğunda Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kalben, Mabel Matiz ve Göksel konseri 21 Ocak Cumartesi akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Türkiye’nin kültür sanat yaşamının gelişmesine uzun yıllardır destek veren Mercedes-Benz Türk 30 yıldır İstanbul Müzik Festivali’ne ve 10 yıldır Ankara Müzik Festivali’ne verdiği desteği, İstanbul’un en önemli sahne sanatları ve çağdaş sanat platformlarından biri olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin (PSM) otomotiv sponsorluğunu üstlenerek devam ettiriyor. 1 Nisan 2016 itibarıyla başlayan ve 31 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan sponsorluk kapsamında şirket, aynı zamanda her yıl dört önemli etkinliğin de ana sponsorluğunu yapıyor.

Ziyaretçileri Mercedes-Benz GLC-Coupé karşılıyor

Her yıl dört farklı Mercedes-Benz otomobilin Zorlu PSM girişindeki özel alanda sergilendiği sponsorluk kapsamında, geçtiğimiz yıl Mercedes-Benz GLE Coupé, yeni E-Serisi ve CLA modelleri sergilendi. 21 Ocak Cumartesi akşamı ise Zorlu PSM misafirlerini Mercedes-Benz GLC Coupé karşıladı. Mercedes-Benz ürün gamı içinde orta boy SUV-Coupé olarak konumlandırılan ve üstün güvenlik, son teknoloji sürüş yardımcı sistemleri ve sportif tasarımı ile öne çıkan GLC Coupé Türkiye’de Ekim 2016 itibarıyla satışa sunuldu.

Zorlu PSM içerisinde Mercedes-Benz misafirleri için etkinlik öncesinde konfor içinde bekleyebilecekleri özel bir lounge da bulunuyor.

Bekdikhan: “Her zaman sanatın yanındayız”

Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda her yıl Zorlu PSM’de sahnelenecek dört büyük sanatsal etkinliğin ana sponsorluğunu da üstleniyor. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk geçtiğimiz yıl ilk olarak, 2-3 Nisan 2016 tarihlerinde, 100 kişilik koro ekibi ve 86 kişilik Filarmonia İstanbul orkestrasının Lord of The Rings in Concert “The Fellowship of The Ring” konserine sponsor oldu. Post-rock’ın en önemli gruplarından olan Sigur Rós’un Türkiye’de sergilediği ilk canlı performansa da sponsor olan Mercedes-Benz Türk, üçüncü etkinlik sponsorluğunda bu kez Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kalben, Mabel Matiz ve Göksel konserlerini destekledi.

Kültür ve sanata verilen bu destekle ilgili olarak Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan “Mercedes-Benz Türk olarak bu yıl Türkiye’deki 50. yılımızı kutluyoruz. Kurulduğumuz 1967 yılından bu yana ülkemizin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel gelişimine de destek vermeyi kendimize prensip edindik. Bugüne kadar sayısız ve çeşitli alanlarda etkinliğe sponsor olduk, Zorlu PSM ana sponsorluğumuz kapsamında bu keyifli konsere de destek olamaktan mutluluk duyuyoruz. Her zaman sanatın yanındayız” diye konuştu.