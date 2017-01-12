ZORUNLU SEFERBERLİK

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında ülke genelinde Milli Seferberlikten söz ederken “Son zamanlardaki bütün terör eylemleri, emperyalgüçlerin, güçlenmekte olan ülkemizi parçalamaya yönelik attıkları adımlardır.” İfadesini uyarı yönünde kullanmıştır.

Beşiktaş Arena stadının önünde canlı bomba tarafından polislerimizin hedef alınmış olması, Ortaköy’de Reina Gazinosuna silahlı terör saldırısında bulunulması, İzmir ve Gaziantep’de ki saldırı girişimleri ülkemizin terör örgütleri tarafından hedef alındığını göstermektedir. Türkiye’miz sadece terör olaylarıyla hedef alınmıyor, aynı zamanda ekonomik yönden de hedefte bulunuyor.

Terör örgütlerinin amacı toplumumuzu yıldırmak ve korkutmaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık Milli Seferberlikten söz etmesi milletimizi milli konularda bilinçli olmaya ve terör konusunda uyanık olmaya yöneltmektir.

Ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin yapmak istediği devletin ülkesiyle ve milletiyle birlik ve bütünlüğünü sarsarak ortadan kaldırmak, sonra da kimler maşa gibi kullanmışsa onları amacına kavuşturmış olmaktır.

Türk Yurdu coğrafi konu itibariyle jeopolitik konum olarak, tarihi ve sahip olduğu zenginlikleri dolayısıyla geçmişten günümüze kadar art niyetli ülkelerin hedefinde olmuştur. Bundan dolayı hiçbir dünya ülkesi bizim kadar vatanı ve bağımsızlığı uğruna savaşmamıştır. Şu bir gerçek ki Büyük Türk Milleti girdiği her savaştan düşmanlarının karşısında parlak zaferlerle çıkmıştır. Tarihimize baktığımızda düşman güçleriyle en çok savaş yapmış, en çok şehit ve gazi vermiş olan millet şüphesiz ki Büyük Türk Milleti’dir. Kısaca ifade etmek gerekirse Tarih de çeşitli isimler altında devlet kurmuş kıtalara hükmetmiş olan ecdadımız döneminde de yine bugünkü olduğu gibi Türk devleti yıkılmak, çökertilmek istenmiştir. Fakat Büyük Türk Milleti hiçbir zaman buna fırsat vermemiş ve bundan sonrada asla vermeyecektir.

Bugün içinde bulunduğumuz dönem FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine destek olmak ve yandaşlık etmek dönemi değildir. Özellikle meclis de grubu bulunan partiler bu vatandan başka bir vatanlarının olmadığını bilmelidirler. Daha da önemlisi Suriye ve Irak halkının bugünkü içine düştükleri durumları göz önüne getirmelidir. Bu ülkenin hem ekmeğini yiyip, hem de havasını teneffüs ederken PKK ve FETÖ terör örgütlerine yandaşlık etmek bu ülke vatandaşlığına yakışmaz. Partilerden biri bütün ikazlara rağmen bölücü terör örgütüne destekte bulunuyor, bir diğer partinin genel başkanı ve yöneticileri de şayet Yeni Anayasa meclisten geçerse kaos çıkar, isyan çıkar, kan akar diyerek isyana davetiye çıkarıyor. Bundan da öte Anayasaya kabul oyu veren milletvekillerini ve vatandaşları vatana ihanetle suçluyor. Bu kanunsuzlukları kimlerin yaptığını isim isim söylemeye gerek yok; Kadirşinas Türk Milleti bunları çok iyi tanımakta. Millet nazarında teröre davetiye çıkaranlara karşı elbette ki verilecek bir ceza vardır. Onlar bu bedeli vatandaşın karşısına çıktıkları zaman ödeyeceklerdir.

MİLLİ SEFERBERLİK NEDİR? Ülkenin maddi ve manevi güçlerinin savaş ihtiyacına göre sefer durumuna geçirilmesidir. Türkiye bugün PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle ve DHKP-C’siyle top yekun mücadele halinde olunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan bu örgütlere karşı Milli Seferberlik ilan etmiştir…