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Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla eğlence düzenledi

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Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla eğlence düzenledi
Yenimahalle Belediyesi, şehir dışından gelen ve kalacak yer sıkıntısı çeken kanser hastaları ve hasta yakınlarının sıcak yuvası olan Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla eğlence düzenledi.

Konuk Evi sakinlerinin tamamının katıldığı etkinlikte,  hasta ve hasta yakınlarına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da eşlik etti.

Konser ve ebru sanatı ile moral buldular

İlk olarak Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde çalışan ebru sanatı öğretmenleri ile ebru yapan konuk evi sakinleri, daha sonra sanatçılar Sezen Yurtsever ve Evren Çelik’in söylediği şarkılar, oyun havaları ve halaylarla coştu.

Aynı zamanda ikram edilen yiyecekleri de afiyetle yiyen hasta ve hasta yakınları Başkan Yaşar’la da sohbet ederek, teşekkürlerini iletti.

“5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz “

Hastalara acil şifalar dileyen Başkan Yaşar da, kanser hastalığında moral ve motivasyonun önemine dikkat çekti.

Yaşar, “Kanser hastalığını yenmek için moral motivasyon çok önemli. Biz belediye olarak konuk evimizde ülkemizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Amacımız sizlerin hastane bahçelerinde mağdur olamamasını sağlamak. Biz kimseyi ayrıştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Hepinize sahip çıkarak, burada ücretsiz bir şekilde 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyoruz. Hepinize acil şifalar diliyorum” dedi. 

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