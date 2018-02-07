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Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi yurtiçi ve yurtdışından binlerce hasta ve hasta yakınına sıcak yuva oluyor

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Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi yurtiçi ve yurtdışından binlerce hasta ve hasta yakınına sıcak yuva oluyor
Yenimahalle Belediyesi’nin 2014 yılında Demetevler’de hizmete açtığı Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi yurtiçi ve yurtdışından binlerce hasta ve hasta yakınına sıcak yuva oluyor.

Başkent’in en büyük ihtiyaçlarından birini gideren konukevinde kalan hasta yakınları, zor günlerinde onlara el uzatan ve ev ortamı sunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Doğrudan halka dokunan yatırımları ve konukevinde aldıkları güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Başkan Yaşar’a teşekkür eden hasta yakınları “Memleketlerimizden Ankara’ya geldiğimizde büyük bir karanlığa düştük. Tedavi süreçlerimiz çok uzun. Bize umut oldunuz, destek oldunuz, kapınızı açtınız. Allah sizden razı olsun” dedi. 

Hastane bahçesini gördükçe uykularım kaçardı

Konuklarına tek tek geçmiş olsun dileklerini ileten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Ben 1963’de Ankara’ya geldim. Ankara’nın tek kanser hastanesi olan Onkoloji Hastanesi de 70’li yıllarda açıldı. Oraya her gidip geldiğimde, önünden her geçtiğimde yüreğim yandı. Hastane bahçesinde, yol kenarlarında araba içinde, banklarda günlerce yatan, çadır kuran aileleri gördüm. Her gördüğümde uykularım kaçtı. Belediye başkanı olduğumda ilk yapılmasını istediğim tesis konukevi idi. Ben en çok orayı açtığımda mutlu oldum. Çok önemli işler yaptık ama sanırım en hayırlı işimiz konukevi oldu. Acınıza bir nebze merhem olabilmek çok güzel. Allah sizlere de hastalarınıza da sağlık versin ve memleketlerinize mutlu dönün. Bizleri de hoş bir seda ile hatırlayın” diye konuştu.

Konukevinde dört dörtlük hizmet

4 bin 600 metrekare alan üzerine konumlandırılan ve 200 yatak kapasitesi ile açıldığı günden bu yana yaklaşık 80 bin vatandaşa barınma imkanı sağlayan konukevi, tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik odaları ile 5 yıldızlı hizmet veriyor. Hasta ve yakınları, Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi'de 3 öğün yemek, televizyon, çamaşır yıkama, kurutma ve ütü gibi ihtiyaçlarını da rahatlıkla karşılayabiliyor.

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