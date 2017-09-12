Zülfü Livaneli’nin adının verildiği kültür merkezi Yıldızevler Mahallesi’nde hizmete açılıyor

Çankaya Belediyesi, kültür, sanat ve politika alanında Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezini hizmete açıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde 16 Eylül’de gerçekleşecek açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zülfü Livaneli'yle birlikte Eski Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı görevini yürüten Yorgo Papandreu katılacak.

AÇILIŞ SANATLA TAÇLANACAK

Başkentin kültür ve sanat etkinliklerinde önemli bir yere sahip olan Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ile Ankara’ya birçok etkinliğin bir arada yapılabileceği yeni bir yapı kazandıracak. Yıldızevler Mahallesi’nde yer alan Kültür Merkezi ’nin açılış töreninde dünyaca ünlü piyanist Henning Schmiedt ve çellist Erman İmayhan sahne alacak.

LİVANELİ SERGİSİ

Sinema, resim, müzik, edebiyat ve sanat atölyeleri ile adeta bir sanat okulu gibi faaliyet gösterecek Kültür Merkezi, 25 Ekim’e kadar Zülfü Livaneli’nin fotoğraflarından albümlerine, kitaplarından ödüllerine birçok kişisel eşyasının sergileneceği sergiye de ev sahipliği yapacak.

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