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Zülfü Livaneli’nin adının verildiği kültür merkezi Yıldızevler Mahallesi’nde hizmete açılıyor

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Zülfü Livaneli’nin adının verildiği kültür merkezi Yıldızevler Mahallesi’nde hizmete açılıyor
Çankaya Belediyesi, kültür, sanat ve politika alanında Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezini hizmete açıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde 16 Eylül’de gerçekleşecek açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zülfü Livaneli'yle birlikte Eski Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı görevini yürüten Yorgo Papandreu  katılacak.

 

AÇILIŞ SANATLA TAÇLANACAK

Başkentin kültür ve sanat etkinliklerinde önemli bir yere sahip olan Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ile Ankara’ya birçok etkinliğin bir arada yapılabileceği yeni bir yapı kazandıracak. Yıldızevler Mahallesi’nde yer alan Kültür Merkezi’nin açılış töreninde dünyaca ünlü piyanist Henning Schmiedt ve çellist Erman İmayhan sahne alacak.

 

LİVANELİ SERGİSİ

Sinema, resim, müzik, edebiyat ve sanat atölyeleri ile adeta bir sanat okulu gibi faaliyet gösterecek Kültür Merkezi, 25 Ekim’e kadar Zülfü Livaneli’nin fotoğraflarından albümlerine, kitaplarından ödüllerine birçok kişisel eşyasının sergileneceği sergiye de ev sahipliği yapacak.

 

SALONA “LEYLA’NIN EVİ” ADI

Kültür Merkezinde yer alan atölyelere usta yazarın kitaplarından esinlenerek isimler veren Çankaya Belediyesi, 150 kişilik salonu ‘Leyla’nın Evi’, Galeriyi ise ‘Mutluluk’ olarak belirledi. Çankaya’nın merkezi noktasında bin 100 metrekarelik bir alan üzerinde bulunan Kültür Merkezinin kapıları her daim sanata ve sanatçılara açık olacak.

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