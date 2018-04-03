04 Nisan 2018 Çarşamba günü, Başkent'te trafiğe kapanacak yollar:

04 Nisan 2018 Çarşamba günü, eski MHP Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde..

04 Nisan 2018 Çarşamba günü, eski MHP Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde bulunan kabri başında anma etkinliği düzenleneceğinden, söz konusu etkinlik nedeniyle 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 02.00’den etkinlik sona erene kadar;

Alparslan Türkeş Caddesi çift yönlü olarak (Jandarma Alt Geçit Kavşağı ile Alparslan Türkeş Meydanı arası açılan cadde ve sokaklar),

Alparslan Türkeş Meydanı (alt geçit hariç),

Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi’nden Alparslan Türkeş Meydanı’na giriş ve çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.