06.04.2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Bayburt, Elazığ, Bingöl, Muş etrafları, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır, Mardin ve Antalya etraflarında yer yer gök hengameli sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karmaşık yağmur ve kar biçiminde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis vakası bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor 21

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı 19