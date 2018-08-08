  • BIST 96.368
  • Altın 205,934
  • Dolar 5,2687
  • Euro 6,1264
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C

“08.08.2018” tarihinde 52 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda nikah masasına oturdu

»
“08.08.2018” tarihinde 52 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda nikah masasına oturdu
Sayıların uğuruna inanan 52 çift, “08.08.2018” tarihinde Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda nikah masasına oturdu.

06.06.2016, 07.07.2017 tarihlerinde olduğu gibi bu yılda özel bir günde evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler hayatlarının en anlamlı cevabını verdi. Evlenmek için aylar öncesinden gün alan çiftler, hatırlanması kolay olduğu için bu tarihi seçtiklerini kaydetti.

 

Saygının olduğu yerde sevgi olur

Aile toplumu ayakta tutan en önemli müessesedir diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu müessesenin devamlılığı çiftlerin birbirlerine karşı saygıyı korumasından geçiyor. Saygının olduğu yerde sevgide olur, mutlulukta olur” dedi. Nikah için bu özel tarihi tercih eden çiftlere nasihatta da bulunan Akgül, “Birbirinizin ayağına basın ama asla birbirinizin damarına basmayın” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkentray Projesi’nin Mamak sınırları içerisindeki kalan hattında yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor31 Temmuz 2018 Salı 11:48
  • Mamak'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında Biyopsikososyal destek semineri düzenlendi27 Temmuz 2018 Cuma 10:01
  • Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni ziyaret edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor27 Temmuz 2018 Cuma 09:59
  • Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Köy Konağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor26 Temmuz 2018 Perşembe 10:00
  • Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Müdürü Mustafa Karaduman, Mesut Akgül'ü ziyaret etti26 Temmuz 2018 Perşembe 09:58
  • Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören, Mesut Akgül'ü ziyaret etti25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:40
  • Mamak Belediyesi, Kayaş Atölyeleri’nde fitness grubunu yapan ilk belediye olarak öne çıkıyor25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:37
  • Mamak Belediyesi Spor Salonu yoğun ilgi görüyor24 Temmuz 2018 Salı 10:01
  • Mamak Belediyesi, Ortaköy kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı24 Temmuz 2018 Salı 09:59
  • Mamak Belediyesi, terör örgütünün oluşturduğu toplumsal travmayı azaltmak amacıyla şehit ailelerine seminer verdi23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:32
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim