  • BIST 94.753
  • Altın 200,656
  • Dolar 5,1472
  • Euro 5,9538
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C

08.08.2018’de nikah kıymak isteyen çiftlerin sayısı rekora koşuyor

»
08.08.2018’de nikah kıymak isteyen çiftlerin sayısı rekora koşuyor
Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören, yaz döneminde evlenen ve 08.08.2018’de dünya evine girecek çiftlerin sayısıyla bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında gelen nikah salonları tatlı bir koşuşturmacaya  tanık olurken en fazla yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu oldu. Yaz döneminde 3.417 çiftin dünya evine girdiği Keçiören’de yoğunluğun Aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Günde ortalama 40 çiftin başvurusunu alan ve "Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan Belediye, hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran tek Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor.

Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ailenin  temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, birbirini anlayışla karşılamadır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı  hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına olsun inşallah..." dedi.

08.08.2018 YOĞUNLUĞU

Evlenmek için özellikle yaz mevsimini seçerek ortak bir yaşama evet diyen çiftler sembol tarihlerde ise adeta rekor kırıyor.   Keçiören Belediyesi 08.08.2018 tarihinde 125 çiftin nikahını kıyacak.  Dünya evine giren çiftler sembol tarihlerin evlilik yıldönümünü hatırlamayı kolaylaştırdığına dikkat çekerken, nikah memurları da o gün  nikahtan nikaha koşacak. Modern ve konforlu donanımı ile dikkat çeken Kuşcağız Mahallesindeki Aşık Veysel Nikah Salonunda ise 64 çift o gün dünya evine girecek, gece 12’den gündüz 17’ye kadar her 5 dakikada bir çift “evet” diyecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören'de bulunan 9 yaya üst geçidi yenilenerek hizmete açıldı02 Ağustos 2018 Perşembe 09:58
  • Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde huzur operasyonu düzenledi02 Ağustos 2018 Perşembe 09:55
  • Mustafa Ak, Gazze için Kurban vekaletini Kızılay’a verdi01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:00
  • Mustafa Ak, doğuştan engelli Tuğba Coşkun’un 3 dileğinden 2’sini gerçeğe dönüştürdü31 Temmuz 2018 Salı 09:48
  • Mustafa Ak Temmuz ayının son Halk Günü buluşmasında Kuşcağız Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:51
  • Keçiören Belediyesi, sıfır ve atık ve geri dönüşüm çalışmalarına son hız devam ediyor27 Temmuz 2018 Cuma 10:04
  • Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ankara’da bir ilk olan beton yol uygulamasını hayata geçirdi26 Temmuz 2018 Perşembe 10:04
  • Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı AK Masa Birimi vatandaşın sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:33
  • Keçiören Belediyesi "Sağlık için Harekete Et" kampanyası kapsamında 75 adet bisikleti daha teslim aldı24 Temmuz 2018 Salı 10:05
  • Keçiören Belediyesi yer altı çöp konteynırlarının sayısını 118’e çıkardı23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:36
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim