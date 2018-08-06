08.08.2018’de nikah kıymak isteyen çiftlerin sayısı rekora koşuyor

Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören, yaz döneminde evlenen ve 08.08.2018’de dünya evine girecek çiftlerin sayısıyla bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında gelen nikah salonları tatlı bir koşuşturmacaya tanık olurken en fazla yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu oldu. Yaz döneminde 3.417 çiftin dünya evine girdiği Keçiören’de yoğunluğun Aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Günde ortalama 40 çiftin başvurusunu alan ve "Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan Belediye, hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran tek Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor.

Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, birbirini anlayışla karşılamadır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına olsun inşallah..." dedi.

08.08.2018 YOĞUNLUĞU

Evlenmek için özellikle yaz mevsimini seçerek ortak bir yaşama evet diyen çiftler sembol tarihlerde ise adeta rekor kırıyor. Keçiören Belediyesi 08.08.2018 tarihinde 125 çiftin nikahını kıyacak. Dünya evine giren çiftler sembol tarihlerin evlilik yıldönümünü hatırlamayı kolaylaştırdığına dikkat çekerken, nikah memurları da o gün nikahtan nikaha koşacak. Modern ve konforlu donanımı ile dikkat çeken Kuşcağız Mahallesindeki Aşık Veysel Nikah Salonunda ise 64 çift o gün dünya evine girecek, gece 12’den gündüz 17’ye kadar her 5 dakikada bir çift “evet” diyecek.