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09.07.2018 Pazartesi günü araç trafiğine kapatılacak yollar

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09.07.2018 Pazartesi günü araç trafiğine kapatılacak yollar
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Göreve Başlama Programı Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

09.07.2018 Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın göreve başlama programı ile ilgili olarak;

09.07.2018 Pazartesi günü saat 16.00’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin töreni gerçekleşeceğinden, Sayın Cumhurbaşkanımızın TBMM’ ye intikali esnasında İnönü Bulvarı (Genelkurmay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası) kademeli olarak, 

16.50’de TBMM’de yapılacak yemin töreninin ardından TBMM Dikmen kapısından çıkış yapılarak Anıtkabir ziyareti gerçekleştirileceğinden, Sayın Cumhurbaşkanımızın Anıtkabir’e intikali esnasında İnönü Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi kademeli olarak, 

17.40’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine intikali esnasında Alparslan Türkeş Bulvarı kademeli olarak, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek tören ile ilgili olarak da, tören öncesinden tören sona erene kadar Çiftlik Kavşağı Cumhurbaşkanlığı Bulvarı istikameti girişi, Silahtar Caddesi ve Ankara Bulvarının Cumhurbaşkanlığı Bulvarına giriş noktaları kademeli olarak araç trafiğine kapatılacaktır. 

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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