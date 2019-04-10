10 Nisan Polis Haftası sebebiyle sporcular tarafından hazırlanan sürpriz (Videolu)

Karaman'da alınan ihbar görevine giden polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle sporcular tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Güvenliğimizin ve huzurumuzun teminatı ve bekçileri olan Polislerimiz bu güzel günde böylesi süprizle karşılaşmalarından dolayı mutlu oldular.

Vatandaşlık görevimiz olarak sadece böyle günlerde olduğu gibi polisimizin her zaman yanında olmalıyız.

Özel bir spor merkezinin sporcuları, kavga sebebiyle ihbarında bulundu. İhbarı yapılan spor merkezine kısa vakitte gelen polis ekipleri ile gece bekçileri, hiçbir şeyden habersizce olaya müdahale etmek için salona girdiklerinde sporcular tarafından beğenilerle karşılandılar. Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında oldukça etkilenen polisler, sporcularla tek tek tokalaşarak teşekkür ettiler.

Daha sonra polisler kendileri için hazırlanan pastanın mumunu üfleyerek söndürdüler. İkram edilen pastayı yiyen polisler, çaylarını yudumlarken, saz eşliğinde kendileri için çalınan "Mihriban" türküsünü dinlediler. Sporcular, Türk Bayrağının altında polislerle günün hatırasına hatıra resmi de çekerek bu süprizi ölümsüzleştirdiler..

Spor Merkezi sahibi Tuncay Özdemir, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla sporcularımızla beraber böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Yaptığımız bu sürprizle polislerimizin yüzlerini mutlu edip güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Askerimiz gibi polislerimiz de bu vatanı gözetmek için canla başla çalışıyor. Onların bu güzel günlerinde güldürerek mutlu ettiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

(Mehmet Dağlı/İHA)