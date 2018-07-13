  • BIST 89.444
  • Altın 193,018
  • Dolar 4,8375
  • Euro 5,6329
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 35 °C

10 YILI TAMAMLAMIŞ KARTLI SAYAÇ ABONELERİNDEN MEKANİK SAYAÇ BEDELİ ALINMAYACAK ANCAK GÜVENCE BEDELİ ALINACAK

»
10 YILI TAMAMLAMIŞ KARTLI SAYAÇ ABONELERİNDEN MEKANİK SAYAÇ BEDELİ ALINMAYACAK ANCAK GÜVENCE BEDELİ ALINACAK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, KARTLI SU SAYACI KULLANAN ABONELERİN İSTEMELERİ HALİNDE SAYAÇLARINI MEKANİK SU SAYAÇLARIYLA (FATURALI) DEĞİŞTİREBİLECEKLERİNİ AÇIKLADI.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla, ön ödemeli kartlı su sayacını mekanik sayaçlarla değiştirmek isteyen konut aboneler için düzenleme yaptı.

Başkan Tuna, 1997 yılından itibaren kartlı su sayacı kullanan aboneleri rahatlatan bir karara imza attı. ASKİ tarafından yapılan düzenleme ile kartlı sayaç kullanan abonelerin istemeleri halinde mekanik sayaca geçebileceği müjdesini veren Başkan Tuna, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti benim için çok önemli. Özellikle kartlı su sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerimiz artık mekanik sayaca geçebilecek” dedi.

ANSIZIN SU KESİLMESİNE SON

Önceden yüklenen sayaç bedelinin beklenmedik zamanlarda bitmesi sonucu suyun kesilmesi ya da kartın hemen yüklenememesi nedeniyle vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Başkan Tuna, çözüm odaklı çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini açıkladı:

“ASKİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı ve ekibiyle bir süredir gelen bu şikayetleri inceledik ve vatandaşlarımızı haklı bulduk. Yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için ilk etapta konut aboneliklerine değişim imkanı tanıdık.”        

BAŞKENT’TE TOPLAM 2 MİLYON 263 BİN 347 ABONE VAR

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı toplam 2 milyon 263 bin 347 bin abone bulunduğunu belirten Başkan Tuna, bu abonelerden 431 bin 15 tanesinin mevcut ön ödemeli kartlı sayaç abonesi olduğunu, kartlı sayaç kullanan konut abone sayının ise 366 bin 754 olduğunu kaydetti.        

ÖDEME ŞEKLİ

Konutlarda 10 yıl ve daha uzun süreden beri kullanılmakta olan kartlı sayaç sayısının 164 bin 542 olduğunu ifade eden Başkan Tuna, sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerin izleyeceği yol hakkında şu bilgileri verdi:

“Abonelerimizin 10 yılını tamamlamış kartlı sayaçlarının değişimi için mekanik sayaç ücreti alınmayacak. Bunlardan sadece güvence bedeli istenecek. Kartlı sayacın ömrü 10 yılın altında olanlar abonelerden ise hem mekanik sayaç bedeli hem de güvence bedeli alınacak.”

Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca (faturalı) dönüştürmek isteyen konut aboneleri “www.aski.gov.tr” adresinden detaylı bilgi alabileceği gibi değişim imkanından yararlanmak isteyen abonelerin, ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • EGO ARAÇ FİLO TAKİP VE SERVİS SİSTEMİ (EGO-OBİS) İLE ANKARA’DA TOPLU TAŞIMAYA 7/24 TAKİP09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:25
  • Başlentliler “Sincan-Batıkent-Kızılay Metro Hattı” üzerinde aktarmasız ulaşımdan memnun kaldı07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:28
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 11 AĞUSTOS’TA DÜZENLENECEK OLAN “TOPLU NİKAH TÖRENİ” ÖNCESİ HAZIRLIKLAR BAŞLADI07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:25
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, BACALARINI TEMİZLETECEK VATANDAŞLARA YÜZDE 25 ORANINDA İNDİRİM UYGULAYACAK06 Temmuz 2018 Cuma 10:37
  • BAŞKENT’TE ULAŞIM DEVRİMİ BAŞLIYOR05 Temmuz 2018 Perşembe 10:23
  • ASKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği yapacak04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
  • Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak düzenleme çalışmalarında ilk kazma vuruldu04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:17
  • KIZILAY’DAKİ İZMİR-1 CADDESİ, ALT VE ÜST YAPISIYLA BAŞTAN SONA YENİLENİYOR03 Temmuz 2018 Salı 10:55
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARILI KOVAN DAĞITIMINDAN SONRA ARICILIK MALZEMESİ DAĞITIMINI DA TAMAMLADI03 Temmuz 2018 Salı 10:50
  • BAŞKENTLİLERİN 4,5 SENEDİR BEKLEDİĞİ SİNCAN-BATIKENT-KIZILAY METRO HATTI’NIN BATIKENT’TEKİ AKTARMASI KALKTI02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim