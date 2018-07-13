10 YILI TAMAMLAMIŞ KARTLI SAYAÇ ABONELERİNDEN MEKANİK SAYAÇ BEDELİ ALINMAYACAK ANCAK GÜVENCE BEDELİ ALINACAK

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, KARTLI SU SAYACI KULLANAN ABONELERİN İSTEMELERİ HALİNDE SAYAÇLARINI MEKANİK SU SAYAÇLARIYLA (FATURALI) DEĞİŞTİREBİLECEKLERİNİ AÇIKLADI.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla, ön ödemeli kartlı su sayacını mekanik sayaçlarla değiştirmek isteyen konut aboneler için düzenleme yaptı.

Başkan Tuna, 1997 yılından itibaren kartlı su sayacı kullanan aboneleri rahatlatan bir karara imza attı. ASKİ tarafından yapılan düzenleme ile kartlı sayaç kullanan abonelerin istemeleri halinde mekanik sayaca geçebileceği müjdesini veren Başkan Tuna, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti benim için çok önemli. Özellikle kartlı su sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerimiz artık mekanik sayaca geçebilecek” dedi.

ANSIZIN SU KESİLMESİNE SON

Önceden yüklenen sayaç bedelinin beklenmedik zamanlarda bitmesi sonucu suyun kesilmesi ya da kartın hemen yüklenememesi nedeniyle vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Başkan Tuna, çözüm odaklı çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini açıkladı:

“ASKİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı ve ekibiyle bir süredir gelen bu şikayetleri inceledik ve vatandaşlarımızı haklı bulduk. Yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için ilk etapta konut aboneliklerine değişim imkanı tanıdık.”

BAŞKENT’TE TOPLAM 2 MİLYON 263 BİN 347 ABONE VAR

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı toplam 2 milyon 263 bin 347 bin abone bulunduğunu belirten Başkan Tuna, bu abonelerden 431 bin 15 tanesinin mevcut ön ödemeli kartlı sayaç abonesi olduğunu, kartlı sayaç kullanan konut abone sayının ise 366 bin 754 olduğunu kaydetti.

ÖDEME ŞEKLİ

Konutlarda 10 yıl ve daha uzun süreden beri kullanılmakta olan kartlı sayaç sayısının 164 bin 542 olduğunu ifade eden Başkan Tuna, sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerin izleyeceği yol hakkında şu bilgileri verdi:

“Abonelerimizin 10 yılını tamamlamış kartlı sayaçlarının değişimi için mekanik sayaç ücreti alınmayacak. Bunlardan sadece güvence bedeli istenecek. Kartlı sayacın ömrü 10 yılın altında olanlar abonelerden ise hem mekanik sayaç bedeli hem de güvence bedeli alınacak.”

Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca (faturalı) dönüştürmek isteyen konut aboneleri “www.aski.gov.tr” adresinden detaylı bilgi alabileceği gibi değişim imkanından yararlanmak isteyen abonelerin, ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekiyor.