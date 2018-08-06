100 GÜNLÜK EYLEM PLANI DA ATEŞİ SÖNDÜRMEDİ

Ergün Aydoğan

Acemilik… kalfalık… ustalık… büyük ustalık dönemleri geçti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ‘demo’ süreci tamam, 24 Haziran seçimleri ile fiili uygulama dönemi başladı. Hele bir ‘seçilsin’ neler neler olacaktı! Faizlere tokat/omuz! atılacak, döviz spekülatörleri kaybedecek, döviz düşecek, milli para hak ettiği değeri bulacak, elinde TL olanlar kazanacaktı! Piyasa güllük gülistanlık olacak, dünya bizi kıskanacaktı!

Olmadı, yine olmadı…

Seçim öncesi 4,50’lerde olan Dolar, 5,51’lerde olan Euro, bugün tüm zamanların rekorunu kırarak Dolar 5,14’ler. Euro ise 5,95’lere yükseldi. MB beklenen faiz artışı yapmasa, faiz 17,75’te aynı kalsa da, mevduat faizleri ve ona paralel kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Alım satımlar durmuş, elinde nakit olan yüksek faiz araştırması arayışında. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bütün iktisatçılar; enflasyon ve stagflasyon uyarısı yapıyor. Yapısal reformların geciktiğini, biran önce reformların hayata geçirilme ikazı… kapsayıcı kurum/reform uyarıları… karşılık bulmak yerine; tek yetkili haline gelen cumhurbaşkanı kararnamelerle Meclis’i bypass ederek ülkeyi yönetiyor.

ABD’li Evanjelist rahip Andrew Brunson krizi gölgesinde, 100 günlük eylem planı…

Güya ‘’bundan sonra devletin işleyişi yeni kurulacak kurullarda belirlenerek politikalar ona göre oluşacaktı. Kurullar görevini anlamadan 100 günlük eylem planı açıklandı’’ kurul murul hikaye; patron ne derse o oluyor!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek başına piyasaları rahatlatmadığı gibi, açıklanan 100 günlük eylem planı da piyasalara nefes aldırdı mı? Hiçbir etkisi olmadı.

Ne var bu 100 günlük eylem planında?

Savunma sanayine önem verilecek, 48 proje hayata geçecek. Bugüne kadar tüketim/ harcama politikalarını teşvik eden anlayıştan vazgeçilecek; tasarruf teşvik edilecek! E bugüne kadar harcamayı/tüketimi, borçlanmayı teşvik ettiniz; borç yiğidin kamçısıdır dediniz! Yine bugüne kadar verdikleri sosyal yardımlarla övünen politikada anlayış değişikliğine gidilerek; istihdama yönelik adımlar atılacakmış! İstanbul’un her yerini beton yaptık şikayetini sözde bırakarak; kanal İstanbul ve üç katlı İstanbul tüneli yapılacak! Kamuda satılacak varlık kalmadı, kamu konutları ekonomiye kazandırılacakmış, yani satılacak! 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak. Türkiye uzay ajansını kuracak. Birçok ülkeyle yerli para ile ticaret yapılacak. Yani ‘Rezerv’ para olan güçlere güya müdanamız olmayacak! TL’nin gücü gösterilecek!

Bugüne kadar paranın rengi, dini ve milliyeti olmaz; para nasıl olursa olsun, yeter ki gelsin diyenler şimdi; milli para, milli ekonomi noktasında. Hani düne kadar her türlü paraya kapımız sonuna kadar açıktı. Gelse gene açacaksınız ya!

Türkiye bildiğini yapıyor ve yapacak!

Bugüne kadar yaptı sonuç ortada; ciddi bir ekonomik kriz, yıl içinde bulunması gereken 240 milyar dolar. Bulunabilir mi? Bulunmakta zorlanıldığı için, birkaç kez vatandaşa yapılan çağrı yeniden yapılarak; yastık altındaki dolar, Euro’larınızı bozdurun, TL’ye çevirin. Türkiye üzerinde oyun oynayanlara dersini verin deniyor.

Bu bir ekonomik savaş… elbette ekonomik savaş, artık savaşlar ekonomi üzerinden yürüyor; sizde oyunu kuralına göre oynayacaksınız. Ekonomik savaş/mücadele sahte kabadayılık, efelenmelerle yürümüyor ki…

Peki, yönetenlerin her sıkıştığında vatandaşa yaptığı çağrıya yönetenler/siyasiler ne kadar uyuyor. Siyasiler içerde ve dışarıda döviz mevduatlarını bir açıklasalar da görsek!

Ayrıca vatandaşa yastık altındaki döviz bozdurma çağrısı kaçıncı! Yoksa siz vatandaşınıza güvenmiyor musunuz?

Çaresiz, çare vatandaşın yastıkaltı…