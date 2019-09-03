12 Dev Adam tarihin eşiğinden döndü - TÜRKİYE - ABD Maçı
Spor 03.09.2019, 23:13
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Maça tutuk başlayan ve ilk 2 dakika içinde 4-0 geriye düşen milli takım, ilk basketini 3. dakika içinde Ersan ile buldu. Ersan'ın 6 sayısıyla ayakta kalan milliler, Melih'in de devreye girmesiyle rakibini farkı açmasını engelledi ve 8. dakika 17-14 ABD'nin üstünlüğüyle geçildi. Son dakika içinde Cedi Osman'ın basketiyle farkı bir sayıya (20-19) indiren milli takım, Middleton'ın üç sayılık basketine engel olamadı ve ilk çeyreği 26-21 geride kapadı.