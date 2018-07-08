Halim Utlu / Gazeteci

Kısa adı SAKÜDER olan Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği 13.Yıl Sanat Buluşması Resim, Seramik ve Çini Sergisi'nin davetlisi olarak geçen hafta Antalya'daydık.Hem biraz tatil yapma fırsatı bulduk ve hem de Antalya'da yaşayan tanıdıklar,arkadaşlar ve sanatçı dostlarla buluşma ve görüşme imkanı bulduk. Çeşitli ziyaretler yaptık. Bazı sanatçı dostlarımızın atölyelerine de uğrayarak hasret giderdik.

Uzun süredir Antalya'da yaşayan sanatçı dostumuz Mustafa - Hamiyet Köseoğlu çiftini de atölyelerinde ziyaret ederek, sohbet ettik ve sanatsal çalışmaları hakkında bilgi aldık. Antalya'nın sıcağına rağmen günde 10 saat çalışan hoca, çalışmaktan zevk aldığını ve kendisini dinç tuttuğunu söylüyor. Bu ay içerisinde Balkanlardan yeni bir uluslararası çalıştay teklifi geldiğini ifade ederek, katılmayı düşündüğünü söyledi.

Sanatçı Mustafa - Hamiyet Köseoğlu çiftini atölyelerinde ziyaret

Atölyesinde ta çocukluk yıllarında ürettiği eserleri bile gözü gibi saklayıp koruyan hoca, disiplinli ve düzenli çalışmaları ile biliniyor ve sanatına aşık olduğuna dikkat çekiyor..Yeni sergilere hazırlanan Köseoğlu çiftini ziyaret sonrasında, SAKÜDER'in 13.Yıl Sanat Buluşması Resim,Seramik ve Çini Sergisi'ne geçtik.Sergi,2 Temmuz'da Antalya Sanat Müzesi Sanat Galerisi'nde, kalabalık bir sanatçı ve davetli topluluğunun katılımı ile törenle açıldı...

Ali Düzgün, Ayşenur Özsankur, Ayla Akyol, Aynur Akın, Baksen Öçal, Berrin Durmuş, Beyhan Duru, Ebru Kutlar, Gönül Kuray, Gülay Seba,Gülay Çetin, Güner Yamaç Boynueğri,Kezban Yıldırım,Mevhibe Mest Şahinler, Nuran Say, Pınar Demirbağ, Sabahat Bayar, Samiye Erdoğan, Saniye Seycan Ülgüt, Semra Taşçı, Semra Uzunkol, Semiha Özdil, Serap Çatalay, Sultan Göktepe ve Tülay Yıldız'ın eserlerinin yer aldığı sergi,oldukça büyük ilgi gördü.

Sanatçıları, şair, yazar, ozan ve bestekârları halkımızla buluşturuyoruz

Genel merkezi Ankara olan Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği(SAKÜDER) 13.Yıl Sanat Buluşması Resim, Seramik ve Çini Sergisine, Muratpaşa Belediye Başkanı Av.Ümit Uysal, Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel katılarak birer konuşma yaptı.

SAKÜDER Başkanı Ali Eser,dernek ve çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra "SAKÜDER,kuruluşundan bugüne kadar sanat için istikrarlı bir çizgi izlemektedir. İnsanlar arasında din, dil, ırk, mezhep ayırımı yapmaksızın, başta resim olmak üzere, sanatın birçok dallarında faaliyet gösteren sanatçıları, şair, yazar, ozan ve bestekârları halkımızla buluşturmayı sürdürmektedir.

Antalya, turizmden sonra kültür-sanat şehri olarak da anılıyor

Bu sergide, Dernek üyesi 24 sanatçının resim, seramik ve çini eserlerini, Antalyalı sanatseverlerle buluşturmanın heyecan ve sevincini yaşıyoruz. Sergiye gösterilen bu ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

13. Yıl Sanat Buluşması Sergisine katılmaktan ve sanatçılarla beraber olmaktan memnun olduğunu, Başkentin yanı sıra, farklı illerden sanatçıları Antalya'da görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da, "Antalya, turizmden sonra artık kültür-sanat şehri olarak da anılıyor. Antalya'da 5'inci kez sanatçıları bir araya getiren, Antalya'nın kültür-sanat yaşamına renk katan SAKÜDER yönetimine teşekkür ederim.Ayrıca sanatçılarımıza kapımız her zaman açıktır. Kişisel sergiler de açabilirler." şeklinde konuştu.

Uysal, Böcek, Balkan, Demirel ve Demir'e plaket veridi

Antalya Baro Başkanı Balkan ve Müze Müdürü Demirel'in de kısa konuşmasından sonra,hep beraber SAKÜDER'in 13. yıl kuruluş pastası kesilerek, plaket ve teşekkür belgelerinin dağıtımına geçildi.Törende, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Baro Başkanı Polat Balkan,Müze Müdürü Mustafa Demirel ve Doğan Haber Ajansı Antalya Sanat Muhabiri Yusuf Demir'e plaketlerini,SAKÜDER Başkanı Ali Eser takdim etti.

Sergiye katılan sanatçılara da teşekkür belgelerinin verilmesiyle,tören sona erdi.24 sanatçının toplam 60 resim, seramik ve çini eserinin yer aldığı Antalya Sanat Müzesi Sanat Galerisi'ndeki (Konyaaltı Cad. No. 88) sergi,16 Temmuz tarihine kadar açık kalacak...

Sergi açılışı sonrası tüm sanatçı dostlara teşekkür ederek,kendimizi Antalya'nın mavi ve temiz sularına bırakarak,sularda kaybolduk.Özellikle, Lara ve Karpuzkaldıran tarafındaki denizin temizliği,güzelliği,tesislerin bakımlı olması,kumu,güneşi ve hizmetleri hoşumuza gitti.