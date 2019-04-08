15 Dakikada Ameliyatsız Burun Estetiği

Her burun estetiği için bıçak altına yatmanıza gerek yok. Enjeksiyon rinoplasti denilen yöntemle, 15 dakikada burun görünümünüzü değiştirebilirsiniz.

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, hastaların ameliyat olmadan daha küçük, daha çabuk ve ağrısız bir şekilde istedikleri burun şekline ulaşmalarını sağlayan yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

GÜNDELİK HAYATINIZA HEMEN DÖNEBİLİRSİNİZ

“Enjeksiyon rinoplasti, 15 dakikalık bir ofis ziyaretinde burun görünümünü değiştirmek için FDA (ABD Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı bir dolgu kullanılması ile gerçekleşir. Bu yöntemle burun kemiğinin açıklığı azaltılır, burnun ucu yukarı kaldırılır, asimetri düzeltilir ve istenen görünüme kavuşmak için çökmelere hacim eklenir.

Enjeksiyon rinoplasti ile gündelik hayatınıza hemen dönebilirsiniz. Sonucu hızlı bir şekilde görebileceğiniz gibi burunda olan eğrilikler de bu yöntemle düzeltilebilir.

İŞLEMİN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Kullanılan dolgu maddesinin miktarına ve kullanılan dolgu maddesinin biyolojik özelliklerine bağlı olarak, dolgu maddesinin süresi 18 aya kadar sürebilmektedir. Başka bir deyişle, ameliyatsız burun estetiği 18 aya kadar devam edebilir. Hasta kalıcı bir sonuç isterse, burun estetiği yapılabilir.

İDEAL ADAYLAR KİMLERDİR?

Burunda kemer olan, burun ile alın arasında fazla çukur olan, burun boyunca asimetri yaratan çökmeler, burun ucunda hafif düşme olan ve bu tip rahatsızlıklardan şikayet edenlere bu işlemi öneriyoruz.

YAN ETKİSİ YA DA AĞRISI VAR MI?

Kullanılan dolgu maddesi, bir anestezik madde içerir. Anestetik krem uygulamasına ek olarak, süreç boyunca ağrısız hale getirmek için özel bir soğutucu uygulaması sağlanır. Yüz doldurma uygulamalarının tüm olası yan etkileri burun dolgusu için geçerlidir. Bu komplikasyonlar arasında alerjik reaksiyon, kanama, enfeksiyon, granülom oluşumu yer almaktadır. Burada bilmeniz gereken en önemli şey, deneyimli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında, komplikasyonlar daha az görülecektir.”