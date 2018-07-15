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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde anıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği’nde anıldı
Anma programına TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Milletvekilleri...

Anma programına TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Milletvekilleri, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, il ve bölge müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan anma programı, Kocatepe Camisi İmam Hatibinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü vekili Ali Gülden tarafından edilen dua ile devam etti.

Anma programında Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Bakanlar ve diğer protokol mensupları, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek kabirlere çiçek bıraktı, dualar etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Karşıyaka Mezarlığında düzenlenen merasimin sonunda yaptığı açıklamada: “15 Temmuz ve vatanımızın savunmasında fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Ankara'da o gece şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerine geldik duamızı yaptık. Onların ruhunu şad ettik. İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bu günü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Bayrağımızda hilal bağımsızlığımızın sembolüdür. Yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle bugün de tekrar anıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bakanlarımız çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için birçok programlar yapacak. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonunun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır.” ifadelerini kullandı. 

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