15 TEMMUZ DESTANI TÜRKİYE DÜŞMANLARININ UMUTLARINI KIRMIŞTIR

Yunus Değirmenci

15 Temmuz’da milletimizin vermiş olduğu vatan ve istiklal mücadelesi, birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye düşmanlarının hain emellerini alt üst ettiği gibi, hayata geçirmeyi düşündükleri diğer alçak planlarına ilişkin tüm umutlarını da kırmıştır.

Milletimiz de bu hainliğe, yine eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, birlik ve beraberlik ruhuyla kahramanca bir cevap vermiş, vatanını şer odaklarına teslim etmemiştir. Canı pahasına, zalimlere karşı vatanını savunmuştur. Milletimiz, bayrağına, vatanına, dinine, ezanına, istiklaline, namusuna ve toprağına uzanan kirli elleri kırmasını bilmiştir. Çanakkale ruhuyla adeta ölüme koşan şehitlerimizi ve yaralarını bir şeref madalyası olarak taşıyan gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİLMELİ

Milletimize bu aşağılık darbe girişimini reva görenleri, yine milletimizin üzerine acımasızca bomba yağdıranları, kurşun sıkanları da unutmayacağız” diyen Değirmenci, “Bizlere yaşatılan acıları soğutmaya, verilen veya verilecek hiçbir ceza yetmez ama aklını ve ruhunu satılığa çıkarmış olan bu hainlerin yargı önünde ceza aldıklarını görmek, az da olsa yüreklerimize su serpiyor. Ülkemizin altını oymaya devam eden bir tek FETÖ’cü hain kalmayıncaya kadar mücadelenin kararlılıkla devam etmesi bekliyoruz. Bu uğurda, Çelik-İş Sendikası olarak, karanlık eller karşısında dik duruşuyla hem milletimize hem de ümmete örnek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.