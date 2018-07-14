15 Temmuz ertesi Pazartesi CHP'de kılıçlar çekiliyor

CHP'de 'değişim isteyen' örgüt mensupları harekete geçti. Delegeler, 16 Temmuz Pazartesi gününden itibaren imza toplamaya başlıyor. Bir çok imzalar hazır bile, hatta Pazartesi günü imzaların 200'ü geçmesi bekleniyor.

Ancak en güzel sürprizi İstanbul delegeleri yapacak deniyor ve en az 70 civarında delege ilk hafta imza kampanyasında başı çekecek. İstanbul'u Trakya delegeleri 8-10 fire ile izleyecek... Muharrem İnce'nin 24 Haziran'da partisinden "4 milyondan fazla OY alması" üzerine başlayan değişim rüzgarı, CHP'de 'kurultay' seslerinin daha gür konuşulmasını sağladı.

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CHP Genel Merkezi, genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın ağzından, 'Gündemimizde kurultay yok' açıklaması yapılsa da parti içi gündemin tek olgusu KURULTAY. Bu gerçek açıklama ile falan değiştirilecek bir durumda değil. İnce'nin "Örgüt önümüzden yürü; derse, ben hazırım" sözleri, olağanüstü kurultay taleplerini güçlendirdi. İnce'nin 'Başkanlık' beklentisi taşıyan sözü üzerine bir grup kurulta delegesi harekete geçti. CHP tüzüğünün çok ağır şartlar içermesi imza toplama olgusunu zorlaştıran bir etmen. Bu arada kongre delegelerinin belediye başkanı veya meclis üyesi adaylıklarının ön plana çıkması 624 imzayı aşmayı zorlaştıracağını ve bunun başarılamayacağını da ortaya koysa da bu konuda bizlerde yanılmış olabiliriz. Bu heyecanın karşılığı olmalı ve alınmalı ama zor. CHP delege yapısının %70'leri aşan mezhepçi yapısı bu zorluğu destekler mahiyette olması partide demokrasi değil mezhep ve ekip olgusunu demokrasilerde yeri olmadığını çağrıştırıyor. Birilerine diktatör diyerek kendi krallığını mezhep üzerinden kontrolde tutmanın hafifliği CHP'de uzun süre tartışılacak ve mahalli seçimlerde Dersim'li Yumoş'un oğlu sorun yaşayacak diyenlerin artması nereye varılacak göreceğiz.

Yenilikten yana olanların oluşturduğu komisyon, 'olağanüstü kurultay' için imza toplama kararı aldı. Delegeler, bu pazartesi günü İNCE'nin olmayacağı bir ortamda basın açıklaması yaparak, 'olağanüstü kurultay' için imza toplamaya başlayacak. CHP'de olağanüstü kurultay için "624 imza" yeterli. Ancak parti tüzüğü gereği bu sayının 15 gün içinde toplanması gerekiyor. Yeterli sayı bulunursa, Genel Merkez'in ilk 45 gün içinde "kurultay" kararı alması gerekiyor. Ancak CHP'de imza sayısı konusunda demokratik bir tüzüğe sahip olmayışının sancılarını yaşayacak ve İNCE imza toplayamazsa DİL öğrenimi için İngiltere'ye 6 aylık bir kursa gidip İngilizcesini geliştirerek yakın dönemin siyasetine tekrar bakmasını tavsiye ederiz.

Kılıçdaroğlu'nun harekete imza veren belediye başkanlarını örgütten silme çabası olursa çeşitli sancılara yol açacağı düşündüğünden kendi ipini çekmemesi elbet tavsiye ediliyor. Kendi ipini çeken kendi çapını ölçemezmiş sözü ve Mart ayında meydanlarda İNCE'nin dil eğitiminde olma zafiyetinin tekrar kongre taleplerine yol açıp bu defa Dersim'linin kesin istifasını gerektireceğe benziyor.