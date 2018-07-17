15 Temmuz etkinliklerine Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü damga vurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlediği Atletizm Ankara Yarışları’na Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü damga vurdu.

12 kulüpten 150 sporcunun katıldığı etkinlikte kıyasıya yarışan özel, bedensel engelli, görme engelli ve engelsiz sporcular, kıran kırana mücadele etti.

Yenimahalle sporcuları rakiplerine göz açtırmadı

Müsabakada seriye bağlayan Yenimahalle sporcuları rakiplerine göz açtırmayarak madalyaları bir bir topladı.

Yarışma sonucunda Yenimahalle sporcularından Havva Elmalı 1500m ve 100m Türkiye 1’incisi, Damla Karaçay 1500m Türkiye 2’incisi ve 200m Türkiye 1’incisi oldu.Büyük Bayanlar kategorisinde iseEce Çelebi 100m Türkiye 2’incisi ve 200m Türkiye 3’üncüsü oldu. Başarısını Büyük Erkekler kategorisinde de sürdüren Yenimahalle ekibi, Erhan Mert Zırhlı ile 200m Türkiye 1’incisi, Ömer Efe ile 100m Türkiye 1’incisi ve 200m Türkiye 2’incisi oldu. Gençler Kategorisinde de Ayça Demirci 100m Türkiye 2’incisi, Rabia Demirci 100m Türkiye 3’üncüsü olarak başarıyı sürdürdü.

Yuvaya 11 madalya ile döndüler

Başarılarıyla göz dolduran sporcular toplamda 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alarak yuvalarına döndü.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın destekleriyle çalışmaların devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, “Başkan Yaşar’ın destekleriyle çalışmalarımız yılın her günü devam ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarımızı belediyemizin ismini yakışan bir şekilde ulusal ve uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.