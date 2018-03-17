BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MECLİS KARARIYLA ALINAN “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ BULVARI” VE “NAİM SÜLEYMANOĞLU CADDESİ” İSİMLERİNİN YER ALDIĞI TABELALARI YERLERİNE TAKTI.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi vefa niteliğinde bir karara imza attı. “15 Temmuz Şehitleri Bulvarı” ve “Naim Süleymanoğlu Caddesi” isimleri Başkent’te cadde ve bulvarlara verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sabancı-Bağlıca bağlantısını sağlayan bulvarın ismi “15 Temmuz Şehitleri Bulvarı”, Oğuzlar ve Balgat mahalleleri sınırını oluşturan 1422. Cadde’nin ismi de “Naim Süleymanoğlu Caddesi” olarak değiştirildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN VEFA BORCU

Kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere; devlet büyükleri, spor, iş dünyası ve birçok değerli ismi yaşatmak amacıyla Başkent’teki cadde ve sokak isimlerine veren Büyükşehir Belediyesi, “15 Temmuz Şehitleri” ve “Naim Süleymanoğlu”nun isimlerini böylece ölümsüzleştirdi.

Her iki noktaya da giden Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tabelaların montajını gerçekleştirdi..