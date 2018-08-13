15 TEMMUZ’DA F-16’LARI UÇURANLARLA, BUGÜN DÖVİZİ ZIPLATANLAR AYNI ŞER ODAKLARIDIR

Yunus Değirmenci

15 Temmuz’da gökyüzünde F-16’ları uçurtarak milletimizin üstüne bomba yağdıranlarla, bugün dövizi uçurup Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler aynı şer odaklarıdır. Emekçiler olarak milletimizin, devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanındayız. Gün, oynanan oyunları bozma günüdür.

Türkiye’nin dizlerinin üzerinden ayağa kalkmasını hazmedemeyenler, Türkiye’ye istediğini yaptıramayanlar, dayatmalarına boyun eğdiremeyenler, bugün açıktan açığa ekonomik bir savaş başlatmışlardır. 15 Temmuz’da istediğini elde edemeyenler, yeni bir senaryo ile karşımıza çıkmışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimiz hedeftedir. Bu nedenle bu savaşa, partiler üstü bir mesele olarak bakmamız gerekmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam etmek, çalışmak ve üretmek, bu karanlık odaklara verilecek en güzel cevaptır. Şehitlerimizin kanıyla suladığımız bu topraklar için, ne fedakarlık yapmamız gerekiyorsa bizler 50 bine yakın çelik bilekli üyemizle, Çelik-İş Sendikası olarak fedakarlık yapmaya hazırız.

“BU SAVAŞTAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ”

Artık eski Türkiye yoktur. İstikrarsızlığın istikrar olduğu koalisyon dönemleri sona ermiştir. Bu millet, çok daha ağır günler yaşamıştır. Bugün ise Türkiye’nin ekonomisi güçlü temeller üzerine oturtulmuştur. Ülkemizin ekonomisine ve iktidarına güvenmemiz, aynı doğrultuda buluşmamız hayati önem taşımaktadır. Son yıllarda yapılan her saldırıdan güçlenerek çıkan ülkemiz, bu aşağılık saldırıdan da gücüne güç katarak çıkaracaktır.

Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın döviz ve altın bozdurma çağrısına uymaya davet ediyorum. Milletimiz de bu oyunun tekerine çomak sokmalıdır.

“ÇARKLARI DÖNDÜRMEYE DEVAM”

Sanayicimiz, iş adamımız, bu ülkeye ve bu ülke insanına yatırım yapmaya devam etmelidir. Fabrikalarda çarklar her zamankinden daha hızlı dönmelidir. ABD pazarı olmazsa, yeni pazarlar bulmalıdır. İş adamlarımız, üretime ve istihdama her zamankinden daha fazla katkı sunmalıdır.