  • BIST 89.898
  • Altın 193,906
  • Dolar 4,8448
  • Euro 5,6556
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

»
15 TEMMUZ’U UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ
Gölbaşı Belediyesi’nin 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle düzenlediği etkinlikler Cuma Namazı sonrası okutulan mevlid ve yemek programından sonra akşam saatlerinde 15 Temmuz mücadele ruhu ile özdeşleşen ‘Demokrasi Nöbeti’ ile devam etti.

Gölbaşı Belediyesi’nin 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Atatürk Sahil Parkı’nda düzenleği Demokrasi Nöbeti’nde sanatçı Eşref Ziya Terzi Gölbaşılı vatandaşlarla buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından şehit edilen güvenlik görevlileri ve vatandaşlar için Kur’anı Kerim tilaveti okunmasıyla devam etti.Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşen programa Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan,Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık,Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“15 TEMMUZ’U UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ”

15 Temmuz etkinliklerinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay “Elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşan, vatan aşkına ölümü göze alan aziz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. '' dedi.

Duruay konuşmasında ayrıca, “Gazi Gölbaşımız 15 Temmuz gecesi Fettullahçı Terör Örgütü tarafından en ağır yarayı alan ilçelerimizden oldu. Darbe gecesi Gölbaşı’nda yer alan Özel Harekat Dairesi ve TURKSAT hainler tarafından bombalandı. Özel Harekatta 51, TURKSAT’ta 2 şehit verdik. Ancak tüm bu hain girişimler Gölbaşılıları yıldırmadı, Gölbaşımızın değerli, cefakar, fedakar, kahraman insanları meydanlara inerek, Özel Harekat’a,TURKSAT’a, TRT’ye giderek darbenin püskürtülmesinde önemli rol oynadı. FETÖ darbe girişiminde Gölbaşı halkı çok büyük bir kahramanlık sergiledi. Gölbaşı halkıyla gurur duyuyorum.Ayrıca 15 Temmuz’un 2. Yıl dönümü vesile ile bir kere daha bütün 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun ” ifadelerinde bulundu.

“TÜRK MİLLETİ İRADESİNİ BİR AVUÇ DARBECİYE ÇİĞNETMEDİ”

Programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmediğini vurguladı. Bilgihan konuşmasında ayrıca “15 Temmuz 2016 ülkemize, milletimize,cumhuriyetimize aydınlık geleceğimize yönelik milletin silahlarını yine aziz ve fedakar milletimize doğrultmak isteyen FETÖ terör örgütüne karşı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin ,sokaklara ve caddelere dökülerek gövdesini tanklara, toplara mermilere karşı gövdesini siper ederek hain darbe girişimini bozguna uğratmasıdır. Meydanlara inerek tüm fertleriyle tek yürek olan, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen Türk Milleti bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusunda kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de,Dumlupınar’da nasıl bir cevap vermişse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir”ifadelerinde bulundu.

15 Temmuz sinevizyon gösterisinin  sahnelendiği programda duygulu anlar yaşandı.15 temmuz gazilerinin darbe gecesi yaşadıkları anları anlattığı programda bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği  15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü”kapsamında düzenleği etkinlikler 14 Temmuz’da Prof.Dr Nihat Hatipoğlu’nun ve ünlü sanatçı Azerin’in katılımıyla devam edecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fatih Duruay, iftar programı için Bezirhane Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:51
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı18 Mayıs 2018 Cuma 12:33
  • Gölbaşı Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği iftar programları bu Ramazan ayında da devam ediyor17 Mayıs 2018 Perşembe 10:06
  • Konya Yolu’nun alta alınması projesinin inşaat çalışmaları başladı20 Nisan 2018 Cuma 12:25
  • “Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi proje güzergahında olan 130 ağaç nakil ediliyor23 Mart 2018 Cuma 13:09
  • “Konya Yolu’nun Alta Alınması projesi” öncesi deplase çalışmaları başlatıldı21 Mart 2018 Çarşamba 14:45
  • Konya Yolu’nun Alta Alınması Projesi’ne ilişkin olarak istişare toplantısı yapıldı20 Mart 2018 Salı 11:37
  • Gölbaşı Belediye Spor, Türkiye Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil edecek takım oldu20 Mart 2018 Salı 10:06
  • Gölbaşı Belediye Meclis üyelerinden anlamlı davranış09 Mart 2018 Cuma 09:59
  • Gölbaşı Vilayetler evinde ‘Sevgi Çiçeği’ toplantısı yapıldı07 Mart 2018 Çarşamba 14:14
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim