15 TEMMUZ’U UNUTMAYALIM

Mevlüt Mürsel Uzun

15 Temmuz’da meydana gelen FETÖ’cülerin darbe ihanetini damarında Türk kanı taşıyan hiç kimsenin unutması mümkün değildir. CIA’nın ve Siyonistlerin uşağı Fethullah Gülen denilen satılmışın başlattığı bu darbe girişimiyle ülkemiz madde ve manevi yönden kayba uğramıştır.

FETÖ örgütünün sinsice teşkilatlanması geçmiş yıllara dayanmaktadır. Resmi kurumlarımızdan başta TSK Emniyet teşkilatı ve Adalet Kurumu olmak üzere içine ustaca sızarak taraftar kazanmıştır. Sonrada TBMM’ne, Cumhurbaşkanlığı sarayına, Genelkurmay Karargahına, Polis Harekat Merkezine ve belli noktalarda milletimizi hedef alarak devletin uçağıyla tankıyla ve tüfeğiyle saldırarak darbe yapmaya kalkışmıştır. Böylece 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimiz ve ülkemiz dış düşmanların değil iç düşmanların saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Hainlerin ilk saldırı noktalarından biri olan Boğaziçi köprüsünün girişinde 30 vatandaşımız alçakların, hainlerin kurşunlarıyla şehit olmuştur. Hainlerin ikinci hedefinde ise Genelkurmay Başkanlığı vardı; burada da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kuvvet komutanlarını rehin alarak Akıncı üssüne götürerek tutsak etmişlerdir. Darbe gecesi ihanet şebekesi tarafından alıkonulan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın korsan bildiriyi imzalaması için fiziki işkenceye uyguladıkları ortaya çıkmıştır. Boynu kemerle sıkılan Akar’ın “Vatana ihanet etmem vurun beni” diyerek bu Türkiye düşmanları karşısında pes etmeyerek direnmiştir.

FETÖ’cü hainlerin darbe girişimini püskürtmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korkusuzca dik duruşu ve liderlik anlayışıyla halkı sokağa çağırarak çıkmasını sağlamış, böylece darbenin akamete uğratılmasında etkili olmuştur. Bütün Türk milleti eline bayrağını alarak sokağa çıkıp vatanına bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Tehlike geçene kadar da meydanlarda geceli gündüzlü nöbet tutmuştur.

Uğruna can verdiğimiz vatanımız bayrağımız FETÖ hainlerinin tüm alçaklıklarına rağmen Büyük Türk Milleti’nin güçlü ve kararlı iradesi karşısında bozguna uğratılmıştır. 1.Ordu Komutanı Ümit Dündar’ın milli ve demokratik duruşu TSK için önemliydi. Özel Kuvvetler komutanı Tümg. Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahını ele geçirmek için kapısına gelen FETÖ’cü general Semih Terziyi öldürmesi için Emir Assubayı Ömer Halisdemir’e vur emri vermiştir. Ömer Halis Demir’de bu hain generali alnından vurarak yere sermiş, fakat kendisi de adamları tarafından şehit edilmiştir. Bu karşı çıkış olayı darbenin akamete uğratılmış olmasında önemli rol oynamıştır.

15 Temmuz darbe girişimini milletimizin unutması mümkün değildir. Çünkü hainlerin silahına, tankına ve uçağına karşı milletimizin çıplak elle karşı koyduğu bir gündür. Aynı zamanda bu gün milli mücadele yıllarından sonra ilk defa vatanına, bayrağına, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıktığı bir gündür.

15 Temmuz destanı milletimizin dosta düşmana karşı canını ortaya koyarak milli birlik ve beraberlik içinde FETÖ’cü hainleri püskürttüğü ve bozguna uğrattığı bir gündür.

Vatanına bayrağına ve demokrasisine sahip çıkan Büyük Türk Milleti 15 Temmuz’da olduğu gibi bugünde yarında hiç çekinmeden milli inancını, gücünü ve cesaretini ortaya koyarak sahip çıkacaktır