15 Temmuz'un sembol ismi Mustafa Zorova sağlığına kavuştu

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları..

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da, gaziler arasında yer alan 72 yaşındaki Mustafa Zorova sağlığına kavuşuyor. Bacağından 3 kurşunla yaralanan Zorova geride kalan 20 ayda geçirdiği 33 ameliyatın ardından ayağa kalkmayı başardı. 20 aydır yürüyemeyen Zorova artık yürüyebiliyor. Doktorları tarafından planlanan 3 ameliyat daha geçirecek olan Zorova, bu ameliyatların ardından sağlığına tam anlamıyla kavuşacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinde sembol isimlerden biri olarak öne çıkan Kahramankazanlı 72 yaşındaki gazi Mustafa Zorova’yı evinde ziyaret etti. Başkan Ertürk’ü, Zorova ve eşi Sevim Zorova karşıladı. Başkan Ertürk, Zorova çiftinin elini öperken, Mustafa Zorova ise Ertürk’ü alnından öptü.

Bacağının kesilmesi gündemdeydi

Darbeci hainler tarafından bacağından 3 kurşunla vurulduktan sonra bacağının kesilmesi ihtimali de gündeme gelen Zorova, ziyaret sırasında Başkan Ertürk’e bir de sürpriz yaptı. Geride kalan 20 ayda 33 ameliyat geçiren Zorova, ayağa kalkarak yürüdüğünü gösterdi. 20 aydır ayağa kalkamayan Zorova artık yürüyebiliyor. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Zorova, doktorları tarafından planlanan 3 ameliyatın ardından tam anlamıyla sağlığına kavuşmuş olacak. Zorova, tedavi süreci tamamlandıktan sonra şimdilik ev içerisinde yaptığı yürüyüşlerini ev dışında da gerçekleştirebilecek.

Tüm bedenim feda olsun

Zorova, geride kalan 20 ayda geçirdiği 33 ameliyatın kendisini çok yorduğunu ve bacağının kesilmesi ihtimalinin dahi olduğunu belirterek, ancak hiçbir zaman yılmadığını ve yürümek için tüm engelleri aştığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkın çağrısının ardından Akıncı Üssü önüne gittiğini anlatan Zorova, “Burada hainler bana 3 kurşun sıktı. Hastanede kendime geldiğimde ilk ameliyatım yapılmıştı. Başımda bekleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e ‘vatanımız, devletimiz, bayrağımız, Reisi Cumhur ne oldu?’ diye sordum. O da ‘Mustafa Amca sen ve senin gibi kahramanlar sayesinde devletimiz de bayrağımız da vatanımız da Cumhurbaşkanımız da sağ ve yerinde’ dedi. O zaman dünyalar benim oldu” diye konuştu. Bırakın bir bacağımı tüm bedenim feda olsun bu vatana. Cumhurbaşkanım emir verirse bu halimle yeniden ayağa kalkar Afrin’e bile giderim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Benimle sürekli ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, doktorlarımıza, devletimize ve Kahramankazan Belediye Başkanımız Lokman Ertürk’e ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Onlarla sürekli birlikteyiz

Başkan Ertürk de, Kahramankazanlı tüm şehit yakınları ve gazilerimizle 20 aydır gece gündüz demeden ilgilendiklerini belirterek, “Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Onlar için ne yapsak az, ancak elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Amca’mız inşallah daha iyi olacak. Bu duruma gelmesi bile bizleri çok sevindirdi. İnşallah tam alnamıyla sağlığına kavuşacak” dedi.