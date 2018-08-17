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18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ankara'da Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar

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18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ankara'da Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar
18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile “AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi”...

18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile “AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi” yapılacağından, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 23.00’ten kongre sona erene kadar; 

•Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), 

•Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır. 

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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