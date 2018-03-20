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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl dönümü Ankara’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı

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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl dönümü Ankara’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN 103. YILI NEDENİYLE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİR ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda “Kutlu Zafer” kapsamında anma programı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseriyle başlayan anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ YANKILANDI

Programa ev sahipliği yapan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Çanakkale Zaferi’nin önemini şu sözlerle özetledi:

“Çanakkale, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan kutlu bir duruşun adıdır. Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy “Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... Bedr'in Arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın” diye ifade ettiği gibi ecdadımız muhteşem bir tarihi kanlarıyla bizlere emanet ettiğini perçinlemiştir. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle anıyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun Kahramanlık Türkülerine eşlik eden vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları’nın “Vatan İçin “ adlı oyununu da seyrederken duygulu anlar yaşadı.

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