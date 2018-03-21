Halim Utlu / Gazeteci

Geçen yıl 23 Mart 2017 tarihinde ilkini gerçekleştiren Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( İLESAM ), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda, 2.Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu'nu düzenledi.

İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın liderliğinde düzenlenen 2.Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu,22 Mart 2018 tarihinde saat 10.00'da, halka açık olarak yapılıyor ve 3 oturumdan oluşuyor.Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva'nın da katılarak “ Türkiye- Azerbaycan İlişkileri ve Milli Birlik ve Beraberlik”konusunu ele alacağı sempozyumda,Kırgızistan,Kazakistan,İran,Azerbaycan,Kırım,Ahıska'lı ve Türkiye'den bilim insanı ve akademisyenler bildiri sunacak. Sempozyum,aynı gün değerlendirme ve sonuç bildirisi ile sona erecek.

Parmaksız, Milli birliğimizi hiçbir güç bozamaz

Türk milletinin yüreğiyle, aklıyla, birlik ve beraberlik ruhuyla çok güçlü olduğunu ifade eden İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, "Biz beraber olduğumuz zaman, milli birlik ve beraberliğimiz sağlam olduğu zaman, karşımızda hiçbir güç duramayacak. Milli birlik ve beraberliğimizi hiçbir güç bozamaz, bozamayacak. Kardeş olduğumuzu, Müslüman olduğumuzu, biz bu vatanın evlatları olduğumuzu unutmazsak, bu vatanı kimse bozamaz.Mithat Cemal Kuntay’ın o sözleri ile ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’“dedi.

İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu, şu kişilerden oluşuyor; Mehmet Nuri PARMAKSIZ (Genel Başkan),İlter YEŞİLAY (Genel Başk. Yrd.), Pehlivan UZUN (Genel Muhasip), Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Nurullah ÇETİN, Doç. Dr. Ayfer YILMAZ, Hakan YILMAZ, Durak Turan DÜZ, Bilal DİLSİZ.

2. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK SEMPOZYUMU PROGRAMI

Yer: MEB Şura Salonu, Ankara

Tarih: 22 Mart 2018, Perşembe

SEMPOZYUM HALKA AÇIKTIR...

Açılış Programı

10:00 : Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

10:05-10:40 Açılış ve protokol konuşmaları

10:40- 11:00 : Çay – kahve arası

1. Oturum:

Oturum başkanı: Dr. Şaban Karataş

( T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü)

11.00-11.10: Prof. Dr. Nurullah Çetin (Ankara Üniversitesi)

“Millî Birlik ve Beraberlik Nasıl Anlaşılmalı?”

11.10-11.20: Sona Aliyeva ( Azerbaycan Milletvekili)

“ Türkiye- Azerbaycan İlişkileri ve Milli Birlik ve Beraberlik”

11.20-11.30: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün (Ankara Üniversitesi)

“Müslüman Toplumların Birlik, Farklılık ve Ayrılığının Sınırlarına Dair”

11.30-11.40: Prof. Dr. İsmail Doğan (Ankara Üniversitesi)

"Ali Suavi Düşüncesinde Bazı Sosyolojik Temalar: İnsan, Toplum ve Devlet"

11.40-11.50: Yrd. Doç. Dr. Mayramgül Dıykanbaeva (Kırgızistan-Erzurum Atatürk Üniversitesi)

“Çağdaş Kırgız Yazılı Edebiyatının İlk Temsilcilerinden Kasım Tınıstanov ve Dil Çalışmaları”

11.50-12.00: Prof. Dr. Mustafa Sever (Gazi Üniversitesi)

“Millî Birliğin Sağlanmasında Türk Yazılı Kaynaklarından Hareketle Yöneten - Yönetilen İlişkileri”

12.00-13.00: Yemek Arası

2. Oturum:

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah Çetin

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

13.00-13.10: Prof. Dr. Hasan Onat (Ankara Üniversitesi)

“Millî Birlik - Beraberlik Açısından Din ve Mezhep”

13.10-13.20: Prof. Dr. Hale Şıvgın (Gazi Üniversitesi)

“Şark Meselesinin Son Noktası “Sevr”i Parçalayan Millî Birlik Beraberlik Ruhu”

13.20-13.30: Prof. Dr. Haldun Eroğlu (Ankara Üniversitesi)

“Millî Bilinç ve Tarihî Roman”

13.30-13.40: Prof. Dr. H. Haluk Erdem (Ankara Üniversitesi)

“Hilmi Ziya Ülken’de Millî Birlik Düşüncesinin Temeli Olarak Vatan”

13.40-13.50: Dr. Dinmuhammed Ametbek (Kazakistan) “ANKASAM”

“Türk Kimliği ve Türk Birliği”

13:50- 14.00 Dr. M. Rıza Heyet (İran-Ankara Üniversitesi)

“Türk Millî Birliğinin Gerçekleşmesinde İran Türklerinin Yeri ve Önemi”

14.00-14.20: İkram Arası

3.Oturum:

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hale Şıvgın Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

14.20-14.30: Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

“Türk Milletinin Ortak Sesi: Halk Türküleri”

14.30-14.40: Prof. Dr. İsmail Özçelik (Kırıkkale Üniversitesi)

“Türklerde “Birlik” Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi”

14.40-14.50: Doç. Dr. Ranetta Gafarova (Kırım-Ardahan Üniversitesi)

“Türkiye’de Kırım’ın Bibliyografyası (1207-2017 yıllar)”

14.50-15.00: Yrd. Doç. Dr. Halida Dervisheva (Ahıska-Pamukkale Üniversitesi)

“Ahıska Türkleri – Millî Birlik ve Beraberlik”

15.00-15.10: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özpay (Gaziantep Üniversitesi)

“Yahya Kemal’in Eğil Dağlar’ında Millî Birlik Vurguları”

15.10-15.20: Araş. Gör. Emine Gözde Özgürel (Ankara Üniversitesi)

“Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Millî Duyarlılık ve Birlik Ruhu”

15.20-15.40: Değerlendirme - Sonuç Bildirisi - Kapanış.

İLESAM,1986'da kuruldu

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, kısa adıyla "İLESAM", bir dernek, ya da vakıf değildir; bir meslek birliğidir.Birliğin adı 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilmiştir. İLESAM, bu kanunun 1983 tarih ve 2936 sayılı kanunla değişik 42. maddesiyle, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca kurulmuştur. Birliğin kuruluş statüsü, Ankara Valiliği’nin 01.09.1986 gün ve 065.051/4979 sayılı yazıları ile onaylanmış ve Birlik Tüzel Kişilik kazanarak, 12.01.1987 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Merkezi Ankara’dadır.

İLESAM’ın sorumluluk alanı

İLESAM’ın temel fonksiyonu, ilim ve edebiyat eseri sahiplerinin mali ve manevi haklarını korumaktır. Kanun,fikri eserleri, müzik, sinema, güzel sanatlar ve ilim/edebiyat olmak üzere, dört kategoride toplamıştır. Müzik, sinema ve güzel sanat eserleri dışında kalan tüm eserlerin (ilim, edebiyat, bilgisayar programı, harita, mimari vs.) sahiplerinin ve mirasçılarının mali ve manevi haklarını korumak İLESAM’ın sorumluluk alanında bulunmaktadır.

İLESAM’ın koruma alanı

İLESAM’ın koruma alanında bulunan "İlim Eser Sahipliği Alanları"; Matematik, Mühendislik, Astronomi ve Astrofizik, Güneş ve Güneş Sistemleri, Sağlık Bilimleri (Tıp, Hemşirelik, Eczacılık, Diş Hekimliği, Ruh ve Sinir Hastalıkları), Fizik, Tarımsal Bilimler, Kimya, Sosyal Bilimler (Ekonomi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Coğrafya, Hukuk, İşletme, İletişim, Felsefe, Eğitim, Filoloji, Tarih, İlahiyat, Arkeoloji, Edebiyat, Uluslararası İlişkiler), Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bioteknoloji, Biofizik, Biyokimya), Mimarlık (Mimari tasarım, Restarasyon, Şehir ve Bölge Planlaması, Endüstriyel tasarım) gibi alanlardır.

Edebiyat eser sahipliği alanları

İLESAM’ın koruma alanında bulunan "Edebiyat Eser Sahipliği Alanları"; hikaye, şiir, roman, deneme, fikir, araştırma, inceleme, edebi tenkit, hatıra, gezi, tercüme, biyografi, çocuk edebiyatı, fıkra gibi alanlardır. Kuruluşun zorunlu organları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Yayın Kurulu, Bilim-Teknik Kurulu ve Federasyon Temsilciler Kurulu’dur.

Birlik, ilim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren ilk ve (3000 civarında üyesiyle) en büyük meslek birliğidir. Alanında adında "Türkiye" ibaresi bulundurma hakkına sahip tek meslek birliğidir.

Kimler üye olabilir? Ne gibi destekler sağlanıyor?

Türk vatandaşı olmak, reşit ve mümeyyiz olmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen anlamda eser sahibi veya işleyeni olup, sanatçılığı ve ilim adamlığını bir meslek olarak yapmakta bulunmak veya ortaya koyduğu eserlerle toplumda sanatçı veya ilim adamı olarak tanınmış bulunmak. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olmaları şartına bağlıdır.

Birlik, Türk ilim ve edebiyat hayatına eserleriyle katkıda bulunan üyelerini desteklemektedir. Eser sahiplerinin mali ve manevi haklarını korumak üzere, intihal ve korsanla etkin bir şekilde mücadele etmektedir.

Üyelerinin her türlü telif hakkını koruyor

Üyelerine ait her türlü telif hakkı, İLESAM tarafından korunmakta, üyelerin izni dışında eserini kullananlar hakkında, bütün masrafları İLESAM tarafından karşılanmak üzere, kişi veya kurumlar hakkında dava açılmakta ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre, üyenin hakkı olan telif ücretleri yasal yollardan üyeye kazandırılmaktadır.

Televizyon ve Radyo kuruluşlarıyla, her yıl sözleşme imzalamakta ve eseri medya kuruluşları tarafından kullanılan üyelerin,in telif hakkı geliri edinmeleri sağlanmaktadır.

Eser sahiplerinin mali ve manevi hakları konusunda toplumsal bilincin artması ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerine, üyelerin ücretsiz katılımını sağlıyor.

Ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor

Ulusal ve uluslararası kitap fuarlarında, tahsis edilen stantlarda, üyelerine ücretsiz olarak eserlerini sergileme ve satma imkanı sunuyor.Eser sahipliği konusunda ihtilaf olması durumunda, Meslek Birliği kayıtları, mahkemeler ve resmi kurumlar tarafından eser sahibinin kim olduğu konusunda delil olarak kabul ediliyor.Mahkemeler bilirkişi olarak görevlendiriyor.

Eser sahiplerinin yayıncılarla yapacakları sözleşmelerde, mali ve manevi haklarını korumalarını sağlamaya yardımcı olmak üzere, üyelerine ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor.

Birlik Merkezi: İzmir 1.Cadde No: 33/16, Aydın Apt. Kat: 4 Kızılay /Ankara ,Tel: 90 + (0) 312 419 49 38