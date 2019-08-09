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'ATMALAR 92 BRANŞTA'



Atamaların 92 branşta ve 79 ilde gerçekleştirileceğini belirten Bakan Selçuk, kontenjanların sadece belirli bölgelere dağılmadığına dikkat çekerek şu mesajları verdi:



"Örneğin İstanbul’da 3 bin 658 sözleşmeli öğretmen kontenjanı var ve bu aslında yaklaşık olarak bütün kontenjanın yüzde 18’ine denk geliyor. Yani Türkiye’mizin, memleketimizin her bölgesinden hizmete hazır olan arkadaşlarımız var. Ben bu çerçevede bütün yeni atanacak arkadaşlarımıza gönülden, yürekten başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Eğer onlar bu duygularını, bu düşüncelerini, heyecanlarını kaybetmezlerse emin olun bayrağımızı çok daha yükseklere taşıyacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan bütün meslektaşlarımızı, özellikle bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla şerefle görev yapmaktayken şehit düşen öğretmenlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum."