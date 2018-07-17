20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Mevlüt Mürsel Uzun

Kıbrıs Harekatının yıl dönümü olan her 20 Temmuz’lar geldiğinde harekata Bolu Komando Tugayı 3. Taburla katılmış bir Gazi Astsubay olarak o günlerin anısı bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçer.

17 Temmuz 1974 tarihine gelindiğinde Kıbrıs adasında Rumların ada Türklerine karşı giriştiği insanlık dışı katliamlar Nikos Samson’nun Makarios’u darbeyle uzaklaştırmasıyla doruk noktasına ulaşmıştır. Yunan cuntasının Kıbrıs’da yapmış olduğu darbe Kıbrıs’ı işgal hareketiydi. Bu işgal hareketiyle Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tamamen ortadan kaldırmıştır. Adada Türklere karşı kurulmuş olan EOKA-B örgütü 15 Temmuz 1974’de darbeyi yaptıktan sonra Türklerin Mücahit-Sivil olmasına bakılmadan imha etmek gibi bir harekete girişmiştir. Rum-Yunan ikilisinin birlikte yaptıkları bu imha hareketine karşı Anavatan Türkiye tarafından acilen önlem alınması gerekiyordu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti garanti anlaşmasından doğan hakkını kullanarak müdahaleye karar verdi. Adına de “Kıbrıs Barış Hareketi” denilen bu girişim uluslar arasında verilen mesajda bunun bir istila olmadığı, istilaya karşı bir hareket, tecavüz değil, tecavüzü durdurmaya yönelik bir hareket olduğu açıklandı. Darbenin görgü tanığı olarak Waşhington Post Gazetesi muhabiri geçtiği bir haberinde “Larnaka’da Aleminyo köyünde 14 Türk öldürüldü; cesetleri buldozerlerle bir çukura dolduruldu. Limasol’un küçük bir Türk köyünde 200 kişiden 36’ı öldürüldü. Rumlar Türk kuvvetleri gelinceye kadar Türklerin öldürülmesi için emir aldıklarını söylemekteler.”

19 Temmuz 1974’de Silifke yakınlarındaki Ovacık kasabasında hazır bekleyen Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Demirbağ akşam vakti subay ve assubayları toplayarak yaptığı konuşmasında “Arkadaşlar sizler Rum toplumunun Türk soydaşlarımıza karşı yaptıkları insanlık dışı mezalimleri biliyorsunuz. Burada tekrar etmeme gerek yok, çünkü sizler her şeyi biliyorsunuz. Yarın şafak vaktinden itibaren düşman kuvvetleri karşısında yiğitler, aslanlar belli olacaktır. Hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum.” Bu bir hareket emriydi. Komando birliğimiz disiplinli ve eğitimli birlikti, her zaman muhtemel bir savaşa karşı hazırlıklıydı.

20 Temmuz’da tan yeri ağarırken Silifke yakınlarında bulunan Ovacık kasabasında hazır bekleyen 45 helikoptere önce 1.Taburumuz binerek Kıbrıs’a doğru hareket etti. Helikopterler bir saatten birazla fazla zamanda geri dönünce bir oh çektik; kaybımız olmamıştı. Kahraman Mehmetçiğimizin ayakları Kıbrıs adasına basmıştı. Sonra bizim taburumuz binerek hareket etti. Lefkoşe-Girne yolu üzerinde bulunan Kırnı bölgesine indik. İlk hedefimiz Beşparmak dağı idi. Düşmanla çarpışarak aynı günün akşamı Beşparmak dağının sırtlarında bulunan Hilaryon Kalesinin yakınında ki Beyaz Ev denilen noktaya vardık. Komando birliği olarak adada ayaklarımızın basmadığı yer kalmadı dersem yanılmış olmam. Daha genişçe anlatımım yeni yazdığım kitabımda yer alacağı için geniş açıklamada bulunmuyorum.

Birinci ve İkinci Kıbrıs Harekatı sonrasında her gün Girne sahiline yanaşan feribottan yayın yapan Ayten Alpman’ın Memleketim şarkısı bizleri ayrı bir hayal dünyasına götürüyordu. Girne sahillerinde yankılanan bu şarkının müziği ve sözleri harekattan yeni çıkmış bir asker için nede olsa ayrı bir önem taşıyordu.

Havasına suyuna taşına toprağına

Bin can feda bir tek dostuma

Her köşesi cennetim ezilir yanar içim

Bir başkadır benim memleketim.

Burada sözlerime noktayı koymadan Kıbrıs Harekatı esnasında şehit olan Kahraman silah arkadaşlarıma rahmetler, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum…