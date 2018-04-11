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2017 Yılı Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni

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2017 Yılı Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni
Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 10 Nisan Salı günü, 2017 Yılı Ankara İli En Yüksek Vergi Beyan Eden Vergi Mükellefleri Ödül Töreni yapıldı.

2017 Yılı Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ve Ankara Valisi Ercan Topaca’nın yanı sıra Milletvekilleri, ATO Başkanı Gürsel Baran, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, il müdürleri ve iş adamları katıldı. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filmiyle başlayan törende Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, yaptığı konuşmada, Hazır Beyan Sistemi ile beyanname veren mükellefler tarafından bu yılın mart ayında 58,2 milyar lira gelir, 39,4 milyar lira matrah beyan edilirken, bu matrah üzerinden 10,8 milyar lira vergi hesaplandığını bildirerek hükümetin başarısının önemli bölümünün, iş dünyasının akıl ve alın teriyle ortaya çıktığını, vergi müfettişleri ve vergi dairlerinin artık cezalandırıcı olmaktan öte yönlendirici ve bilgilendirici olarak görüldüğüne dikkati çekerek “Gelir politikalarının temel hedefi, daha etkin, adil ve rekabetçi bir vergi sistemi tesis etmektir. Kamu finansmanını sağlam temellere dayandırarak bütçe disiplininden taviz vermeden sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. 

Yavilioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vatandaşların vergiye gönüllü uyumunu artıracak düzenlemelere gittik. İzaha davet müessesesini getirdik, uyumlu mükellefleri yüzde 5'lik vergi indirimi ile ödüllendirdik. Kolaylaştırılmış tecil uygulaması da bunlardan bir tanesi. Vatandaş odaklı çalışmalardan birisi olarak da Hazır Beyan Sistemi'ni devreye soktuk. Kira, ücret, menkul sermaye iradı gibi kazançlar elde edilen mükelleflerin beyannameleri hazırlanarak, onaylarına sunuldu. Bu yıl sistem üzerinden 1 milyon 441 bin 458 mükellef beyanname verdi. Hazır Beyan Sistemi ile beyanname veren mükellefler tarafından bu yılın mart ayında 58,2 milyar lira gelir, 39,4 milyar lira matrah beyan edilirken, bu matrah üzerinden 10,8 milyar lira vergi hesaplandı. Bu sistemden beyanname veren mükellef sayısı geçen yıla oranla yüzde 3,24 arttı."

Yavilioğlu, vergi tahsilatındaki olumlu gelişmelere de işaret ederek, "Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında ödemelerini yapmaya devam eden 5 milyon 191 bin 292 mükellefimize teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti, yapılandırma kanunlarının bu yıl ödenecek diğer taksitlerinde de göstereceklerine inanıyorum." dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca törende yaptığı konuşmada vergileriyle ülkemizin gücüne güç katan, destekleyen, ülkemizdeki istihdamı, geliri, refahı artırmaya önemli katkı veren adeta gelişmenin motoru durumunda olan mükelleflerimizi, başarılı iş adamlarımızı teşvik anlamında bu programı yapmak istediklerini söyledi. 

Topaca üretmenin, kazanmanın ve insanlara iş imkânı vermenin Allah tarafından sevilen, takdir ve teşvik edilen bir iş olduğunu ifade ederek, "Devlet olarak iş adamlarımızın önüne engel çıkaran, onların işini büyütmesini, geliştirmesini sınırlayan, onların işini zorlaştıran bir konumda olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Hükümetimizin, bu alanı kolaylaştırmak, iş adamlarının önünü açmak için bürokrasiyle mücadele ve teşvikler gibi uygulamaları var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği teşvik paketi de bu çabanın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Vali Ercan Topaca, büyük düşünür İbni Haldun’un Mukaddime’sinden devlet ve vergi ile ilgili alıntılar yaparak sözlerine şöyle devam etti: “İbni Haldun: ‘İnsanlar kâr ve mülkiyet için çalışır. Devletin adil olmayacak şekilde ekonomik hayata müdahalesi, adil olmayan vergiler koyması ekonomiyi olumsuz etkiler ve bu durum devletin varlığını tehlikeye düşürür. Vergi gelirinden mahrum olan devlet, varlığını sürdüremez ve yıkılır.’ diyor. Gerçekten bu böyledir, buna hepimiz inanıyoruz.” diye konuştu.

Topaca, devletin, en aşağıdan en yukarıya kadar iş adamlarının önünü açmak için bir çaba ve gayret içinde olduğuna işaret ederek, "Siz değerli iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve tüccarlarımızın önünün açılması konusunda devletten kaynaklanan engellerin kaldırılmasında telefonun karşı tarafındayız. Her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da mükelleflerin beklenti ve ihtiyaçlarına öncelik vererek vergi ile ilgili işlemlerini kısa zamanda doğru şekilde yerine getirmelerine destek olmak için her türlü iletişim kanalını kullanıp özverili şekilde çalıştıklarını belirterek, "Vergiyle ilgili işlemlerin en kısa ve doğru şekilde yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve mali yönden güçlenmesi, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi mükelleflerimizin ödediği vergilerle mümkündür. Her vatandaşımızın bu bilinçle vergi vermesi övgüye değerdir." dedi.

Konuşmaların ardından 2017 yılında yüksek vergi beyan eden mükelleflere plaket ve teşekkür belgeleri Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk tarafından verildi.  

Bu kapsamda, gelir vergisinde Mustafa Rahmi Koç, Erman Ilıcak, Onur Çetinceviz, Avni Ulutaş, Osman Tan, Muzaffer Yılmaz, Selami Erdem Uras, Mehmet Nazif Günal, Salih Bezci, Ziya Aydın ve Mehmet Alptekin ödüle layık görüldü.

Kurumlar vergisinde de Türk Telekomünikasyon AŞ, Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ, Huawei Telekomünikasyon, Türk Traktör, YDA İnşaat, Gürmat Elektrik Üretim AŞ, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları ödül aldı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

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