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“2018 Voleybol Yıldız Kızlar” müsabakaları ödül töreniyle sona erdi

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“2018 Voleybol Yıldız Kızlar” müsabakaları ödül töreniyle sona erdi
Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda üç ay süren turnuvanın şampiyonu Necla İlhan İpekçi Ortaokulu oldu.

Çankaya Belediyesi genç sporcuları desteklemeye devam ediyor. Çankaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen “2018 Voleybol Yıldız Kızlar Müsabakaları” şampiyonun belirlenmesiyle son buldu.

Çankaya Belediyesinin binin üzerinde sporcu ile 25 bin taraftarı ağırladığı yaklaşık üç ay süren turnuvanın final maçı, renkli görüntülere sahne oldu. Fevzi Özbey Ortaokulu ile Necla İlhan İpekçi Ortaokulu arasında yapılan final maçı Necla İlhan İpekçi Ortaokulu’nun şampiyon olması ile tamamlandı.

 

KUPA TÖRENİ RENKLİ GEÇTİ

Final maçının ardından üç ay süren turnuvanın kupaları sahiplerini buldu. Turnuvada, Rauf Orbay Ortaokulu dördüncü, Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu üçüncü, Fevzi Özbey Ortaokulu ise ikincilik kupasını kaldırdı. Renkli geçen kupa töreninde Necla İlhan İpekçi Ortaokulu ise turnuvanın birincisi olmayı başararak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’nın elinden kupalarını alan şampiyon sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi.

 

TAŞDELEN: “GENÇLERE VE SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen müsabakalarla ilgili konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sporculara desteğin süreceğini belirtti.

250’den fazla takımın katıldığı müsabakalara ev sahipliği yapmaktan ve genç sporcuları desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bundan sonra da her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla gençlerimizin ve sporun yanında olacağız” ifadelerinde bulundu.  

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