2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Sıradışı Fotoğraflar

Magazin 27.08.2019, 23:09
2019 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Sıradışı Fotoğraflar

İsveçli şarkıcı-söz yazarı Zara Larsson'un akan elbisesi kırmızı halıda bir açıklama yaptı.

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