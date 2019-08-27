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2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - Foto Galeri
Magazin
27.08.2019, 23:32
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Taylor Swift, “Sakinleşmeniz Gerekiyor” adlı Yılın Videosu Ödülü'nü kabul etti.
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#Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Dr. Fulya Sağlık
#siyaset
#magazin
#ankara
#ekonomi
#Anne sütünün faydaları
#20 yıldır yaşadığı minibüste ölü bulundu
#Nallıhan Festivali
#2 YAŞINA KADAR ANNE SÜTÜ EKSİK EDİLMEMELİ
#Kadıköyde denize düşen iki kadın kurtarıldı
#suriyeliler
#amerika
#bilişim
#altında son durum
#Ekim Türkmen
#Ziya Akkuzu Parkı
#IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi
#darıca
#Kurtdere heyecanı başlıyor
#yks soruları
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