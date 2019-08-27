2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - Foto Galeri

Magazin 27.08.2019, 23:32
2019 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - Foto Galeri
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Taylor Swift, “Sakinleşmeniz Gerekiyor” adlı Yılın Videosu Ödülü'nü kabul etti.

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