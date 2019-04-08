2019 Nisan Ayı Önemli Gün ve Haftalar

Bir takvim yılı içerisinde resmi tatiller, dini günler, dini bayramlar ile birlikte önemli günler ve haftalar da özellikle aylık olarak yakından takip edilirken 2019 Nisan ayı önemli gün ve haftalar ile araştırmaların da kesintisiz olarak yapıldığı göze çarpmaktadır.

Özellikle Mart ayı önemli gün ve haftalar anlamında oldukça zengin bir ay olarak geride kalırken Nisan ayında da önemli gün ve haftaların oldukça fazla olduğu da gözden kaçmayan bir başka detay olarak göze çarpıyor.

2019 Nisan Ayı Resmi Tatil Günleri

2019 yılı Nisan ayı için resmi tatil günleri anlamında göze çarpan en önemli tarih 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır.

Bu yıl Salı gününe gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda resmi tatil olarak Nisan ayı önemli günler açısından ilk sırada bulunmaktadır.

2019 Nisan Ayı Dini Günler

2019 Nisan ayı için önemli dini günlere bakıldığında;

2 Nisan 2019 Salı Miraç Kandili

6 Nisan 2019 Cumartesi Şaban ayının ilk günü

19 Nisan 2019 Cuma gününün ise Berat Kandili olduğu görülmektedir.

Nisan Ayı Önemli Günler ve Haftalar

Aynı 2019 Mart ayında olduğu gibi 2019 Nisan ayı özel gün ve haftalar açısından oldukça zengin bir aydır. Bu yönde;

1-7 Nisan 2019 Kanserle Savaş Haftası

4 Nisan 2019 Nato Günü

5 Nisan 2019 Dünya Avukatlar Günü

7 Nisan 2019 Dünya Sağlık Günü

7 – 13 Nisan 2019 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası

8 – 14 Nisan 2019 Sağlık Haftası

10 Nisan 2019 Türk Polis Teşkilatı Kuruluş Günü

14 Nisan 2019 Şehitler Haftası

15 – 22 Nisan 2019 Turizm Haftası

21 – 28 Nisan 2019 Ebeler Haftası

23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2019 Dünya Kitap Günü

25 Nisan 2019 Türkiye İstatistik günü olarak dikkat çekmektedir.

23 Nisan Dünya Kitap günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı tarihe denk geldiğinden genellikle Mart ayının son Pazartesi olan Kütüphaneler Haftası ile birlikte kutlanır. Böylelikle 2019 Nisan ayı önemli gün ve haftalar ayrıntılı olarak açıklanmış olmaktadır.