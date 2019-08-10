GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Politika
Dünya
Ekonomi
Eğitim
Kültür - Sanat
Hukuk
Şirketlerden
Gezi Rehberi
Lezzet
Moda
Aktüel
Kadın
Yaşam
Seri İlan
Çevre
Ankara Haberleri
Türk Dünyası
Flaş Haber
Emlak
Vasıta
Kariyer
Bölge
Son Dakika Haberler
Genel
Hava Durumu
Sinema
İNSAN
BİLİM VE TEKNOLOJİ
İş Dünyası
Bilim Teknoloji
Ana Sayfa
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Firma Rehberi
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gündem
Spor
Asayiş
Siyaset
Magazin
Biyografi
Teknoloji
Sağlık
Etkinlik
Güvenlik
2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği
Spor
10.08.2019, 12:24
1/22
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası’nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İki takım 7 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren golleri Sio ve Rahmetullah kaydetti. Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı - İşte Hakemler
Trabzonspor UEFA Maç Görüntüleri
Beşiktaş Antrenman Görüntüleri
Galatasaray Akhisar Süper Kupa 2019
Yeni Galeriler
2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı - İşte Hakemler
Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı
Çankaya'da temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı
Gelişmelerden Haberdar Olun
@
Kaydol
Ankara Haber, Ankara Haberleri, Ankara Haber Siteleri, Ankara Yerel, Son Dakika Asayiş Haberleri, Ankara Haber Merkezi, Başkent Haberleri
Haber Kategorileri
Gündem
Spor
Asayiş
Siyaset
Magazin
Biyografi
Teknoloji
Sağlık
Etkinlik
Güvenlik
Politika
Dünya
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
#sahte
#Alp Kırşan Kapanmadan Kazan
#Şişme oyuncak bot
#almati
#Chery
#Sınav Öncesi
#hulusi akar
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Belediye Yapımı Tamamlanmayan Meydanı Açtı
#şehit
#Emina Jahovic
#sağlık
#15 Temmuz ile ilgili sözler
#günün haberleri
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#ankara
#italya
#yangın
#medya takip
#Dr. Cumhur Alhan
Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır. Yazılım:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#sahte
#Alp Kırşan Kapanmadan Kazan
#Şişme oyuncak bot
#almati
#Chery
#Sınav Öncesi
#hulusi akar
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Belediye Yapımı Tamamlanmayan Meydanı Açtı
#şehit
#Emina Jahovic
#sağlık
#15 Temmuz ile ilgili sözler
#günün haberleri
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#ankara
#italya
#yangın
#medya takip
#Dr. Cumhur Alhan