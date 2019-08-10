2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği

Spor 10.08.2019, 12:24
2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası’nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İki takım 7 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren golleri Sio ve Rahmetullah kaydetti. Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

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