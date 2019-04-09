‘’2019 Yılı TÜSiAV Verimlilik Platformu Verimlilik Ödülü Sahipleri Belli Oldu’’

Ankara Sanayi Odası ‘’En Verimli Sanayi Odası’’ Ödülüne Layık Görüldü.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Bereketlilik Platformu’nun 2019 seneyi En Yararlılar Mükâfatleri’ni alacak

birey, müessese ve kuruluşlar emin oldu. Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Gazeteciler ve Bilim

adamlarından oluşan mükâfat jürisi mükâfat alacakların adlarını tanımladı; TÜSİAV Başkanı Veli SARITOPRAK

ile TÜSİAV Bereketlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY ortak bir basın söylemesi ile mevzubahisi adları

yazılı ve görsel medyaya duyurdular.

En Verimli Sanayi Odası Ödülü Ankara Sanayi Odasının oldu. Ödülü Ankara Sanayi Odası Adına

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR alacak. En Verimli İşadamı ödülü IMMUNAT A.Ş. -

Adnan AKAR’a, En verimli İş Kadını ödülü Güzelgün Danışmanlık Şerife Gürsel GÜZELGÜN’e, En verimli

Turizm yatırımcısı ödülü Sianji Otel Bodrum Recai ÇAKIR’a ,En Verimli Bilişim Firması ödülü Adres

Bilgisayar Cem TUNÇ’a, En Verimli Sivil Toplum Destekçisi ödülü Emel Uslu ATİK’e, En Verimli Büyüyen

AVM ödülü- PODİİUM AVM’ye, En Verimli Gayrimenkul Danışmanlık Firması - Kırmızı Beyaz

Gayrimenkul Ömer Sabri YOLAŞ’a, En Verimli Şehir Oteli ödülü King Otel- Cem KOÇYİĞİTOĞLU’na, En

verimli Eğitim Kuruluşu Ödülü HIRMIZY Group Mustafa HÜRMÜZLÜ’ye, En verimli Hukuk Bürosu

Ödülü Ulus & Ulus Hukuk Bürosu Avukat Hamdi Tahsin ULUS’a takdim edilecek.

Ayrıca Prof.Dr. Hasan BİRİ–Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yön.Kur. Bşk.- Prof.Dr. Ali SINAĞ-Ankara

Üniversitesi Teknokent Yön.Kur. Bşk.Vek.,Gülşah SAATÇİ Saatçi Tercüme Hizmetleri Kurucusu ‘’Veli

SARITOPRAK Özel Ödülüne’’ layık görülen isimler oldular.

Medya alanında ise;

En Verimli Magazin Dergisi MAG Dergi – Beril ÇAVUŞOĞLU, En Verimli yazı işleri Müdürü Ömür

ÜNVER – Milliyet Gazetesi, En Verimli Genel Yayın Yönetmeni Umut KARAKULAH – Zafer Gazetesi, En

Verimli Ticari Gazete ‘’Ticari Hayat Gazetesi’’ Mehmet GÖKTÜRK, En Verimli Yerel Gazete – Anadolu

Gazetesi – Gülay ERTUNÇ, En Verimli İnternet Haber Sitesi Haberankara.com - Volkan GÜLTEKİN, En

verimli İnternet TV Haber Sitesi Kanal Başkent Hüseyin YAKUT ve Ramazan CEYHAN ödüle layık

görüldüler.

TÜSİAV Verimlilik Platformu Verimlilik Ödül Töreni 18 Nisan 2019 Perşembe günü ASO (Ankara Sanayi

Odası) Meclis Salonu’nda Atatürk Bulvarı No: 193 Çankaya /Ankara adresinde saat 19:00 ‘da

yapılacaktır.