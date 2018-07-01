Erdoğan; 2019’u Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz, bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Fatih Camii’nde düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’i ilim noktasında kararlı bir insan olarak tanıdığını, vatanseverliğine, vatan sevdasına şahitlik ettiğini ifade etti. Fuat Sezgin’in tüm eserlerini Türkiye’ye getirme hesabı içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için kendisiyle görüşmeler yaptıklarını ve onun talebiyle Gülhane Parkı’nın içinde bulunan şu anki müzeyi kurduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Sezgin’in ömrü boyunca, İslam bilim tarihi konusunda pek çok eser kaleme almış biri olduğunu vurgulayarak, 1300 cildi bulan bu eserlerin bir takımının da kendisinden teslim alınarak, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi envanterine dâhil edildiğini bildirdi. Yurt dışında kalan eserlerinin getirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini, vakıf yönetiminin de konuyu takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu eserlerin de gelmesiyle birlikte mevcut müze ve kütüphanenin çok daha güçlü bir hâle geleceğini ifade etti.

“SEZGİN, İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ’NİN YANINA DEFNEDİLECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’in vasiyeti doğrultusunda, 2008’de birlikte kurdukları İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin yanına defnedileceğini belirterek, “Bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz, bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Sezgin’in 60 yılında İstanbul Üniversitesindeki olaylardan sonra adeta sürgün edilerek, Türkiye’den ayrıldığını ve çalışmalarını Almanya Frankfurt’ta devam ettirmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda tüm ailesine başsağlığı temennilerini ifade ederek, “milletimizin de başı sağ olsun” dedi.

Fuat Sezgin’in cenazesi törenden sonra defnedilmek üzere Gülhane Parkı’na götürüldü. Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.