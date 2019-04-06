2019 Yılının En Çok Dinlenen Şarkıları

Yeni şarkılar anlamında oldukça beklentiler içinde olunan bir yıl olan 2019, 2019 yılının en çok dinlenen şarkıları anlamında şu ana kadar oldukça başarılı şarkılara sahne olurken, Sıla’dan Mustafa Sandal’a, Tarkan’dan Buray’a kadar birçok ünlü sanatçının oldukça başarılı işlere imza attığı görüldü.

2019 Yılının En Çok Dinlenen Pop Şarkıları

2019 yılının geride kalan dönemi pop şarkıları açısından başarılı adımların atıldığı bir dönem oldu. Pop 2019 şarkılar anlamında öne çıkan şarkıcı ve şarkılar aşağıdaki gibi şekillendi:

Sıla - Sabır

Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

Mustafa Sandal – Gel Bana

Buray - Kabahat Benim

Yalın - Deva Bize Sevişler

Edis – Bana Ne

Simge - Aşkın Olayım

Mabel Matiz – Mendilimde Kırmızım Var

Tarkan – O Sevişmeler

Bora Duran – Sana Doğru

Merve Özbey - Vuracak

2019 Yılının En Çok Dinlenen Slow ve Fantazi Şarkıları

Fantezi ve slow şarkı anlamında 2019 yılının şu ana kadar geride kalan süreci sanatçı ve yapımcıların yüzünü güldürürken Simge’den Yıldız Tilbe’ye kadar oldukça başarılı şarkıcıların önemli eserleri ortaya çıktı. O Ses Türkiye’den tanınan Nur Cennet’in “Sönmüyor Ateşimiz” şarkısı da kısa bir süre içerisinde oldukça ses getirmeyi başardı. Slow ve fantazi anlamında en çok dinlenen şarkılar 2019 ise aşağıdaki gibi şekillendi.

Oğuzhan Koç - Sükut-u Hayal

Bengü - Yazık

Halil Sezai & Aydilge - Aşk Yüzünden

İrem Derici – Meftun

Ebru Gündeş - Yazık

Nur Cennet - Sönmüyor Ateşimiz

Yonca Lodi- Sevişmeler Hariç

Özgün - Aşık

Ferhat Göçer - İçimdeki Hazine

Bilal Sonses & Tuğçe Kandemir - İçimdeki Sen

2019 Yılının En Çok Dinlenen Yabancı Şarkıları

2019 yılında şu ana kadar tüm dünyada popüler olan aynı zamanda Türkiye’de de oldukça fazla dinlenen yabancı 2019 şarkılar listesi ise aşağıdaki gibi şekillendi.