2019 Yılının En Çok Dinlenen Şarkıları
2019 Yılının En Çok Dinlenen Şarkıları, 2019 Yılının En Çok Dinlenen Pop Şarkıları, 2019 Yılının En Çok Dinlenen Slow ve Fantazi Şarkıları, 2019 Yılının En Çok Dinlenen Yabancı Şarkıları
2019 Yılının En Çok Dinlenen Şarkıları
Yeni şarkılar anlamında oldukça beklentiler içinde olunan bir yıl olan 2019, 2019 yılının en çok dinlenen şarkıları anlamında şu ana kadar oldukça başarılı şarkılara sahne olurken, Sıla’dan Mustafa Sandal’a, Tarkan’dan Buray’a kadar birçok ünlü sanatçının oldukça başarılı işlere imza attığı görüldü.
2019 Yılının En Çok Dinlenen Pop Şarkıları
2019 yılının geride kalan dönemi pop şarkıları açısından başarılı adımların atıldığı bir dönem oldu. Pop 2019 şarkılar anlamında öne çıkan şarkıcı ve şarkılar aşağıdaki gibi şekillendi:
- Sıla - Sabır
- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum
- Mustafa Sandal – Gel Bana
- Buray - Kabahat Benim
- Yalın - Deva Bize Sevişler
- Edis – Bana Ne
- Simge - Aşkın Olayım
- Mabel Matiz – Mendilimde Kırmızım Var
- Tarkan – O Sevişmeler
- Bora Duran – Sana Doğru
- Merve Özbey - Vuracak
2019 Yılının En Çok Dinlenen Slow ve Fantazi Şarkıları
Fantezi ve slow şarkı anlamında 2019 yılının şu ana kadar geride kalan süreci sanatçı ve yapımcıların yüzünü güldürürken Simge’den Yıldız Tilbe’ye kadar oldukça başarılı şarkıcıların önemli eserleri ortaya çıktı. O Ses Türkiye’den tanınan Nur Cennet’in “Sönmüyor Ateşimiz” şarkısı da kısa bir süre içerisinde oldukça ses getirmeyi başardı. Slow ve fantazi anlamında en çok dinlenen şarkılar 2019 ise aşağıdaki gibi şekillendi.
- Oğuzhan Koç - Sükut-u Hayal
- Bengü - Yazık
- Halil Sezai & Aydilge - Aşk Yüzünden
- İrem Derici – Meftun
- Ebru Gündeş - Yazık
- Nur Cennet - Sönmüyor Ateşimiz
- Yonca Lodi- Sevişmeler Hariç
- Özgün - Aşık
- Ferhat Göçer - İçimdeki Hazine
- Bilal Sonses & Tuğçe Kandemir - İçimdeki Sen
2019 Yılının En Çok Dinlenen Yabancı Şarkıları
2019 yılında şu ana kadar tüm dünyada popüler olan aynı zamanda Türkiye’de de oldukça fazla dinlenen yabancı 2019 şarkılar listesi ise aşağıdaki gibi şekillendi.
- Dynoro – in my mind
- David Guetta ft. Bebe Rexha – Say my name
- Iuliana – Fire Flame
- Dharia – sugar & brownies
- Yung Felix – Ioco olarak 2019 yılının en çok dinlenen şarkıları ifade edilebilir.
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