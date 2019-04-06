2019’un En İyi Arabaları Seçiliyor - Güncel Otomotiv Haberleri
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2019’un En İyi Arabaları Seçiliyor
Otomobil markalarının kendilerini daha iyi ifade etmeleri, markalarını daha da güçlendirmeleri ve pazarda rakipleriyle daha etkin mücadele edebilmeleri gerekmektedir.
Bunun için her yıl piyasaya sürdüğü yeni marka ve modeller otomotiv sektöründeki rekabeti tepe noktasına çıkarırken, 2019’un en iyi arabaları seçiliyor başlığında araba markalarının bu yönde 2019 modelleri de otomobil tutkunları tarafından merakla takip edilmeyi sürdürüyor.
- Baştan aşağı yenilenen tasarımlar
- Arabaların her birine eklenmiş yeni özellikler
- Araçlara yeni eklenen kilit özellikler 2019’un piyasaya sürülecek otomobilleri için yeni kilit noktaları anlamına geliyor.
2019 Yılında Markaların Piyasaya Çıkan Ya Da Piyasaya Sürecekleri Arabalar
2019 yılı markaların piyasaya sürecekleri yeni arabalar konusunda oldukça bereketli bir yıl olarak dikkat çekerken, 2019’de çıkacak arabalar ise aşağıdaki gibi şekillendi:
- BMW X4: BMW X4 sekiz vitesli ve otomatik şanzımanlı olarak yenilenmiş tasarım ve görünümüyle otomobil tutkunlarının aklını başından alırken, fiyatının 360 bin TL olması beklenen aracın insan sesini algılayan ve aynı zamanda da konuşabilen Parknow sitemini kullanacağı belirtiliyor.
- BMW 1: Yenilenmiş versiyonuyla BMW 1 dört çeker olarak yollardaki yerini alırken fiyatı 18 bin Euro olan olması beklenen aracın hem yolcu koltukları hem de bagajının genişlediğini de ifade etmek gerekiyor.
- AUDİ Q4 SUV: AUDİ son yıllarda ağırlık verdiği SUV modellerin en yenisini AUDİ Q4 SUV adıyla BMW X4’e rakip olarak piyasaya sürerken aracın fiyatının 36 bin Euro olması bekleniyor.
- Mazda 3: Piyasaya çıkarmış olduğu yeni Mazda 3 modeliyle eski günlerine geri dönüş yapan Mazda 2019 yılında hem iç hem de dış tasarım, aynı zamanda da dikkat çekici LCD ekran göstergesiyle Mazda 3’ün daha da yenilenmiş bir modelini daha piyasaya sürecek.
- Volkswagen Golf: 2019 yılında yollardaki en ilgi çekici elektrikli araçlardan biri olmaya aday 2019 Volksvagen Golf, yenilenmiş tasarım ve dijital ekranıyla birlikte 16.500 Euro civarında bir fiyatla satışa sunulacak.
- Volvo V40: Volvo XC40 ile aynı mimaride tasarlanmış olan Volvov40 elektrikli, dizel, hibrit ve benzinli birbirinden farklı 4 modeliyle 19 bin Euro civarında piyasaya sürülecek. Tüm bu araçlar göz önüne alındığında ise 2019’un en iyi arabaları seçiliyor heyecanı da artarak devam edecek.
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