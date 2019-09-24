210 Suriyeli ülkesine uğurlandı

Gündem 24.09.2019, 15:53
210 Suriyeli ülkesine uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 210 Suriyeli, Esenyurt Belediyesince düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı.

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