23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Adayları Belli Oldu!

Bu yıl 23.’sü düzenlenecek olan “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri”nin aday isimleri açıklandı. 30 Nisan’da görkemli bir törenle gerçekleştirilecek olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 12 ana kategoride ve 4 özel kategoride olmak üzere toplam 16 farklı alanda sahiplerini bulacak.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve sanatçı Haldun Dormen’in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısıyla, bu yıl 23.’sü düzenlenecek olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne aday olan isimler kamuoyuna duyuruldu. Bomonti Ada’da düzenlenen toplantıya tiyatro camiasından ve basından ilgi büyüktü.

Basın toplantısında söz alan Prof. Dr. Merih Tangün, jüri üyelerinin bu sene tiyatro sezonunda yaklaşık 8 ay boyunca oyunları izlediğini belirtti. Jüri üyelerinin İstanbul’da tam 176 oyunu yerinde izlediğinin altını çizen Tangün, hummalı bir çalışmayla oyunların değerlendirildiğini ifade etti.

Öte yandan bu sezonda tiyatro oyunlarının, muhteşem ve yaratıcı oyunlar olduğunu kaydeden Tangün, her geçen gün yeni bir oyunun sahnelenmesi ve buna bağlı olarak oyunlardaki yaratıcılığın yükselmesinin değerlendirme sürecinde zorlayıcı olduğunu kaydetti. Jüri üyeleri olarak bu süreçte epey zorlandıklarını ancak bu durumdan mutlu olduklarını ifade eden Tangün, Türk Tiyatrosunun güçlenmesi ve büyümesinin sürdürebilmesinin kendilerini çok gururlandırdığının altını çizdi.

23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 30 Nisan’da Sahiplerini Bulacak

Geride bıraktığımız yılda, tiyatro dünyasından birçok usta ismin aramızdan ayrıldığını hatırlatan Prof. Dr. Merih Tangün; jüri üyesi olan Candan Sabuncu’nun da vefatının kendilerini çok derinden etkilediğini söyledi. Bu vesileyle tüm sanat camiasına bir kez daha baş sağlığı dileyen Tangün, Türk tiyatrosunun sağlam kökleri olduğu için gururlandığını ifade etti.

Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ödüllere bir kategori daha eklendi. “Yılın En Başarılı Hareket Düzeni” kategorisini bu sene eklediklerini belirten Tangün, ödül töreninin 30 Nisan’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Sanat camiasını yakından ilgilendiren bu görkemli törenin sunuculuğunu da Ahu Türkpençe ve Alican Yücesoy’un paylaşacağını açıkladı.