24. Dönem POMEM Kadın Polis Alımı Başladı! İşte Başvuruda İstenen Belgeler…

Polis Akademisi Başkanlığı, toplam 3 bin kadın polisi Güven Masası birimleri olarak görevlendirecek. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları 8 Nisan itibarıyla başladı. Güven Masasında görev yapmak isteyen polis adayları kadınların ön başvuru süreci devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan birçok farklı şehirde faaliyete geçirilecek olan Güven Masası birimleri için 3 bin kadın polis alımının yapılacağı haberi nihayet gerçekleşiyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bu duyurunun ardından 8 Nisan 2019 tarihi itibarıyla kadın polis adayı alımı resmen başlatıldı.

Adaylar ön başvuru işlemlerini Polis Akademisi’nin resmi internet sistesi üzerinden yapacak. Başvuruda bulunacak olan adaylarda aranan KPSS lisans 69 puan, KPSS ön lisans 70 puan barajının dışında neler gerekli? POMEM 3 bin kadın polis alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istenen belgeler nelerdir?

Başvuruda İstenen Belgeler

Polis Akademisi Başkanlığı 24. dönem POMEM, polis alımları sürecinde başvuruda istenen belgeleri kamuoyuna duyurdu. Buna göre internet üzerinden POMEM ön başvurusunda bulunan, şahsen başvuru yapan ve sınav için çağırılan adayların yanında bulundurması gerekene belgeler şunlardır: