24 Haziran pazar günü ülkemizin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep mitinginde yaptığı konuşmada, “24 Haziran’da sadece bir Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmekle kalmayacağız. Aynı zamanda pazar günü ülkemizin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep mitingine katıldı.

Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Gazianteplileri selamlayarak başladı.

“GAZİANTEP, FARKLILIKLARI BİR ARADA YAŞATMANIN DEĞERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR”

Gaziantep’in diğer şehirlerden sürekli göç alan bir yer olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüzden kardeşliğin, farklılığı bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bildiğini vurguladı. Suriyeli mültecilerin canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep’in geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gaziantep aynı zamanda bir Medine’dir, Ensardır Gaziantep” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Suriye’de gerçekleştirilen operasyonlarda, önce Cerablus’tan başlanarak, El Bab’a kadar inildiğini, Afrin’in akabinde şu anda Münbiç’in temizlendiğini söyleyerek, İdlib’de 12 gözlem noktası kurulduğunu bildirdi.

“ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 200 BİNİ BULDU”

“Suriye’yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması, hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer hâline getiriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 200 bini bulduğunu, Afrin’deki temizliğin bitirildiğinde ve Münbiç’te Amerika’yla varılan anlaşmanın diğer safhalarına geçildiğinde bu bölgelere çok daha fazla sayıda Suriyelinin döneceğini ifade etti.

Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hâle getirmeyi ve mültecilerin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama bunun için önce 24 Haziran’ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“SURİYE’NİN İSTİKRARI, TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ OLMASINA BAĞLIDIR”

“Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin güçlü olmasına bağlıdır, aksi takdirde Suriye’yi paramparça edecekler” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler. Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle buna asla izin vermeyeceğiz. Son iki yılda yaptığımız hamlelerle bu fitne zincirini pek çok yerinden kırmayı başardık. Bundan sonra işimiz inşallah daha kolay, yeter ki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim.”

Türkiye’nin demokraside ve ekonomide geldiği yeri hazmedemeyenlerin oyunlarını, bugüne kadar milletle birlikte hep bozduklarını, 24 Haziran’da da bozacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gaziantep sadece bu şehir demek değildir, Gaziantep aynı zamanda tüm bu bölgenin ve ülkemizin kılavuzudur. Gaziantep doğru istikamette giderse, bölgemiz de, ülkemiz de doğru istikamette gider. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadınız, şimdi bir kez daha desteğinize, hem de rekor düzeyde bir desteğinize ihtiyacımız var. Siz bize 24 Haziran’da desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim” dedi.

“SON 16 YILDA GAZİANTEP’E 30 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in yatırım, üretim, ihracat, ithalat istihdam, emek ve sermayenin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyleyerek, bu yüzden kendilerinin döneminde yapılan yatırımların ve hizmetlerin kıymetini de en iyi Gaziantep’in takdir edeceğini ifade etti.

Son 16 yılda Gaziantep’e 30 katrilyon yatırım yaptıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitimde 10 bin 500 yeni derslik inşa ettik. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi Gaziantepli öğrencilerimize 240 trilyon eğitim bursu ödedik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olan Gaziantep Bilim ve Teknolojisi Üniversitesi’ni kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 9 bin 372 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete açtık. Gaziantep’e 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Şimdi eski stadın yerini de ne yapıyoruz? Millet bahçesi yapıyoruz.”

BİN 875 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Gaziantep’e sağlıkta 16’sı hastane olmak üzere toplam 76 adet tesis inşa ettiklerini belirterek şunları kaydetti: “300’er yataklı Şehitkâmil ve Gaziantep Devlet Hastaneleri, 200 yataklı Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 100’er yataklı İslahiye ve Nizip Devlet Hastaneleri bunlardan bir kaçı. Ayrıca, sekiz adet sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Gaziantep’e yedi ayrı ihtisas alanından oluşan, toplam bin 875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Gaziantep’e ayrıca 34 sağlık tesisi daha yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Gaziantep’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, yaşlılara 3,5 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını, TOKİ kanalıyla Gaziantep’e 20 bin 813 konut projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

İmar barışıyla Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep’te de vatandaşların çok önemli bir sıkıntısını çözdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziantep’e 79 yılda sadece 116 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 280 kilometre daha ilave ettik. Toplam maliyeti 800 trilyon lira olan 11 adet yol projemizin yapımı devam ediyor.”

“GAZİANTEP’İ TÜM TÜRKİYE’YE HIZLI TRENLE BAĞLIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep, Osmaniye, İncirlik, Adana, Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmalarının etap etap devam ettiğini belirterek, “Bu hattın bir ucu Kahramanmaraş’a öteki ucu Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin istikametine devam edecek. Böylece Gaziantep’i İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hızlı trenle bağlıyoruz. Proje tamamlandığında Gaziantep-Kahramanmaraş arası 53 dakika, Gaziantep-Osmaniye arası bir saat, Gaziantep-Adana arası bir buçuk saat Gaziantep-Mersin arası iki saat sürecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 24 Haziran’da sadece bir seçim yapılmayacağını, aynı zamanda pazar günü Türkiye’nin gelecek asırdaki istikametinin de belirleneceğini vurgulayarak, “Sizlerden şu muhasebeyi yapmanız istiyorum: Ülkemiz sadece son beş yılda maruz kaldığı saldırılara, kurulan tezgâhlara, oynanan oyunlara, eski demokrasisiyle, eski ekonomisiyle, eski siyasetçileriyle yakalanmış olsaydı ne olurdu? Bugün ‘döviz şöyle oldu, faiz böyle oldu’ diye üzülüyoruz değil mi? Peki, aynı sıkıntıları eski Türkiye şartlarında yaşamış olsaydı başımıza ne gelirdi? 1994 yıkımını hatırlıyorsunuz değil mi? Bir gecede insanların ocaklarına nasıl ateş düştüğünü hatırlıyorsunuz değil mi? 2001 krizinde küçük bir siyasi krizin ülkemize nasıl bir maliyeti olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Daktiloların Başbakanlık önüne nasıl atıldığını hatırlıyorsunuz değil mi? Öyleyse bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.