24 Haziran seçim analizi

Oğuz Güler

Üzerinde çok konuşulacak ve bir o kadarda ders çıkartılacak bir seçim yaşadık... Her dönem seçim sonuçlarını çok yakın değerlerle üç aşağı beş yukarı tahmin ederdim. Bu sefer çok başarılı olmasakta kıyısından köşesinden azıcık tutturduk. Sadece CB seçiminin 2. tura kalmasını bekliyordum bunda yanıldık. Ama 2. tura kalınca açık ara olacağını yazıyorduk.

Ak Parti %15-16 civarında oy kaybetti çünkü MİLLETVEKİLLERİ odalarına gelmeyerek seçmeninden kaçtı. Bu seçimde de % 42 sadece CB'nın hatırına oy verildi. Vekillerin seçmenden kaçmaları en önemli karine olmakla birlikte bir yerde seçmene yakalandılarsa onları atlatmak için 40 bahane uydurması da alışılagelen durum olunca Türk halkı CB'nı haçlılara yem etmez söylemi işi kurtardı.

Mesela bizim Kayseri vekillerinden sadece Emrah Karayel dışında hiç birini 3 yıl boyunca bulamadığımı hatta Sami beyle tanıştığımız ve Develi'li olmamıza rağmen, randevu istesem de hiç görüşemememiz ilginç dimi? Bakan Özhaseki zaten aristokrat ve şehirli 10-15 kez randevu istesemde köylülere randevu vermezmiş o da öyle seçmenden sıyırdı. Diğerleride aynısı idiler ama 7 vekilie aynen koruyarak liste yapılınca oylar Kayseri'de MHP'ye kaydı ama bizimkiler bunan ders çıkartmaz.

CHP'ye gelince son anketimizde İnce'nin 7-8 puan partisinden fazla oy alacağı ve 30'ları geçebileceğini yazdık ama CHP mezhep partisi delege yapısı ile başarısızları değiştirmeyerek başkasının bahçesini temizleme edebiyatına devam etmekte. Herkes önce kendi bahçesini temizleyecek sonra ülke temiz olacak olgusunda kaçaklardalar.Sanırım açık imza yüzünden kurultay toplama imza işi başarılamayabilir. Kurultay toplansa delege İnce'yi kesin başa getirir ama açık imzadan korkulması yüzünden bu değişim çok zor.

CHP'nin marksistlerinin batıda Demirtaş'a çıkan oyların 2-3 katı HDP'ye oy vermesi tarih boyunca onlara yüz karası olursa şaşmamak gerek. Sezgin Tanrıkulu vekilleri ve oylarını PKK'ya veren bir Atatürk partisi ayakları cezasız kalmaz sanırım. İşte İYİ parti neleri kaçırdığını göremediğinden her şey mok oldu ama doğru oldu bu PKK girişiminden ötürü.

MHP'ye gelince bir ara oylarının %70'i Akşener yolundaydı ama onun yanlışları oyları geri adresine getirdi. Oysa ben hiç %11'leri aşacağını düşünmüyordum, tebrikler...

İYİ parti şu an erime sürecine girdi ama belki EKONOMİNİN düzelmemesi onu yaşatabilir. İlk mahalli seçimden sonra yarıya düşer ve yarıya düşen sinerjisini kaybeder söylemi arttı. Zaten seçimden önce çok hata yaptılar ve mahalli seçimden sonra bir çok vekili 2 partiye geçer dedim bu gerçekleşebilir. Düşünün bir kez bir en büyük ilçesi ve o ilçenin tek aday adayı var ve onu da ora da oturmayanları listeye alınmasın kararına Akşener tamam diyorsa ve en büyük ilçe adaysız kalıyorsa kabahat kimin? Kaldı ki il merkezindekilerin bu oyunu yazık ki Fatih beye zarar verdi bu da üzücüydü ama olan oldu.

Meral hanım Selahattin Demirtaş'ı dışarıda olmalı deyince 15-16 puanlardan 10 puanın altına indi. Bu arada bürokratların yanlış yol haritasına fazla güvendi ve bizim gibi SAHADAN ve bürokrasiyi iyi bilenlerin projelerini önce alıp sonra seçim beyennamesinden çıkartınca güvensizlik oluştu. Çok yerde parti teşkilatları MHP'nin sevilmeyenlerince dolunca halk tam bilmediği bu kişilerin geçmişini hatırladı ve MERKEZ parti olmadığına karar vererek AK parti ve MHP'ye geri döndü. Meral hanımın liste fiyaskoları ve paralı aday işleri yüzünden ve akçeli işlerden konuşulması sinerjiyi bozdu. Meral hanım kendi tanıdığı zengin ve aristokrat kişilerle bu süreci iyi değerlendiremedi. Bu süreçte sadece kazanacak ve arkasında oyu olanlarla yürütülmeliydi onu düşünemedi. Diksiyon sorunu ve KAYNAK konularında komikleşmesini bir türlü aşamadı ve bizim kaynak olgularımız ise içerideki globallerin adamlarınca ENGELLENDİ ve bizde gergini yapsak olurdu ama yapmadık! İşimize baktık, çünkü madem doyduğun yer Ankara ne işin var ebenin dedenin mezarının olduğu ata yurdundan aday oluyorsun. Bu kafaya sahip bir lider ile mahalli seçimlerde insanlar oyum boşa gider formatında olur ve biz olalım az olalım yapanları üzerler.

HDP'den hiç bahsetmeyeceğim çünkü biz onları %8-9 gibi görüyorduk ama onlar 3 puan civarı CHP'nin oyu ile Ak partinin önünü kesmek isterken MHP'nin ANAHTAR olmasını sağlayarak İYİ parti oylarının geri toplama merkezi olmasını sağlayacakları anlaşılıyor ama Ak parti doğuda HDP'nin defterini mahhali seçimlere kadar dürer sanırım.

Bürokrat her yerde bürokrattır ve bu garip statükocu mahluklar BAŞKANLIK sistemi de gelse yine işleri tıkayacaklar. Yani başkanlık sistemi belki biraz hız kazandıracak ülkeye ama insan ülkesini düşünmedikçe işler düzelmeyecek bence. Bu olumsuz Ekonomiye çareler bende var ve bir türlü adrese varamadığımdan yeni teklifleri kabul etmiştim ama onlar pabucu ters giydirmeye çalışınca siyaset hep aynıymış dedim. Siyasetten anlamayan amatör kafa (MHP kongresi toplanınca sadece tek madde değiştirilecek ve genel başkan seçimi yapılır olarak ikaz eden se.... k... hakimi dinlenmezse sonuç bu olur) ve yenilen lideri değiştirmeyen örgütler varken daha Ak parti çok seçim kazanır ne dersiniz?