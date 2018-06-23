24 Haziran seçim sonuçlarını ilan ediyorum

Son gün, son seçim yazısı…

Kekçi mi… Fizikçi mi?

Fizikçi…

Diyarbakır, Konya, Düzce, Samsun… onlarca il mitinglerine katıldık. Olağanüstü gözlemlerimiz ve deneyimlerimiz oldu. Toplumun farklı kesimleri ile temaslar kurduk, her ne kadar TV’lerde sözde kamuoyu yapıcıları sosyolojik ve siyasal bir dip dalganın olmadığını söyleseler de, toplumda önemli bir dip dalga geliyor. Bir görüş ve kanaat oluştu; masabaşı sözde anket kuruluşları kendilerinde söz söyleme hakkı görüyorlarsa bizim de söz söyleme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Katılıp katılmamak, okuyucunun takdiri…

Kendisinin de ifade ettiği gibi çoğunluğun görüşü ‘seçimler ikinci tura’ bırakılabilirse; kazanma ihtimali olur görüşüyle yola çıkan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu iş birinci turda bitti…

Bunu demesini gerektirecek o kadar yüksek bir hava oluştu ki; bu iddiası çok doğal. Öncelikle yoğun bir çalışma temposu, 100’ün üzerinde miting, TV programları, özel toplantılar, özel çalışmalar, toplumun farklı kesimleri ile kurulan temaslar…

Bağırgan, ısıran, asık bir surat değil; uygun bir ses, gülen bir yüz… dışlayıcı, ayrıştırıcı, bölücü değil; kapsayıcı, kucaklayan, birleştiren bir dil… sert ve kavgacı değil; güldüren, mizahı siyaset gündemine getiren bir seçim kampanyası ile…

Umut oldu, heyecan yarattı; kazanılamaz duygusunu yerle bir etti. İktidarın değişebileceğini, değiştiğinde; istikrarsızlık değil, istikrarın sağlanacağına, sorunların çözülebileceğine toplumun geniş kesimlerini ikna etti.

Arkasında devlet gücü, sınırsız bütçe imkanları, örgütün taşıma işlerine girmeden meydanlara milyonları yığdı, TV programları reyting rekorları kırdı; ilk defa iktidar çevrelerini tedirgin etti. İktidar çevreleri, Erdoğan; gündem belirlemek yerine, gündemi belirleyen Muharrem İnce’nin peşine takıldı. Saldırdı, kendisi ve çevresi İnce’nin imajını sarsmak için büyük çaba harcadı, Havuz medyası olmadık haberler üretti; olmamışları olmuş, olanları yok saymak için büyük çaba harcadı; milyonların katıldığı İzmir mitingine kimse katılmadı diye haberler üretildi. Ama nafile; ok yaydan çıktı, bu desti artık sıva tutmaz.

Peki ne olur? Öncelikle güvenilmez anket kuruluşlarının tamamına yakınının da dile getirdiği gibi parlamento seçimlerinde çoğunluk 310-320 milletvekili ile muhalefet bloğunda.

Cumhurbaşkanlığı ise ikinci tura kalacağı kesin. İkinci tur Erdoğan ve İnce arasında, oy dağılımı yüzde 45-35 gibi olası bir sonuçla. Muhalefet bloğunun Meclis çoğunluğunu elde etmesi ile moral üstünlüğü Muharrem İnce’ye geçeceği için İnce’nin kazanma ihtimali çok yüksek. Ayrıca koalisyonlardan kurtulmak için getirilen sistemin koalisyona mecbur hale getirmesiyle; her parti liderinin veya belirlenecek isimlerin başkan adayı olacağı, Meclis dışından atanacak bakanların her kesimden, kapsayıcı bir bakanlar kurulu olacağının ilanı. Ve ikinci turda bloklaşmanın daha belirgin olması nedeniyle; Muharrem İnce’nin seçimi kazanma ihtimali olabildiğince yüksek.

Toplumun talebi normalleşme, olağanlaşma, artık yeter diyenlerin sayısı hızla artıyor. 16 yıl uzun bir süre, değişim olmalı diyenlerin sayısı az değil. Bir başka derin kaygı, 16 yıldır ülkeyi yöneten, toplumu ayrıştıran bölenler; birlik ve beraberliği nasıl tesis edecek. Ekonomideki sorunlar nasıl çözülecek. Komşu, bütün ülkelerle yaratılan kavga nasıl ortadan kalkacak, komşuluk ilişkileri yeniden nasıl kurulacak; bugüne kadar bu sorunları çözemeyen anlayış bundan sonra çözebilir mi, nasıl çözecek.

Onlarca ildeki çalışmalara bizzat katıldık. Gittiğimiz illerde farklı partilerden, değişik kesimlerden görüşler aldık; değişimin ister dip ister tepe her kesimden istendiğini gördük. Korku o kadar sinmiş ki konuştuğumuz hiç kimse isminin yazılmasını istemedi.

Kim kazanırsa kazansın, 24 Haziran’dan sonra başka bir Türkiye olacak. Her anlamda, yeni, bambaşka şeyleri konuşacağız. 24 Haziran’dan sonra her açıdan yeni bir dönem olacak.

Ne olursa olsun, ince bir anlayışla yönetilen ülkede, barış ve huzur içinde, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.