24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Pursaklar’da halk meydanlara akın etti

24 Haziran seçimlerinde Başkent’te nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler arasında birinci olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 79,54, Cumhur İttifakına ise yüzde 78 oy veren Pursaklar seçim zaferini büyük bir coşkuyla kutladı.

Teşekkür konuşması yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “AK Partili, MHP’li, BBP’li ve bize destek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Ellerinde Türk Bayrağı, AK Parti ve MHP bayraklarıyla AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı önünde toplanan binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın zaferini kutladı. Pursaklar yüzde 79,54’le Erdoğan’a destek verirken, yüzde 78’le de Cumhur İttifakını destekledi. Buruda toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Muhalefet bizim hızımıza yetişemiyor. Güzel bir ittifak yaptık. Bu süreçte yanımızda olan başta MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, AK Parti teşkilatımıza, BBP’ye, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çetin “Rabbime şükürler olsun yeni bir zafer daha nasip etti”

Yıkım ittifakına destek verenlerin yanıldığını belirten Başkan Selçuk Çetin, “Karşımızda bir yıkım ekibi vardı. Yıkım ittifakına oy verenler yanıldılar. Bir gün herkes bu hak davaya dönecektir, bu ittifakın yanında yer alacaktır” diye devam etti. Ankara’da nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçeler arasında Pursaklar’ın yine birinci olarak rekor kırdığına vurgu yapan Başkan Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Rabbime şükürler olsun, dünya mazlumlarının lideri Recep Tayyip Erdoğan yine seçimi birinci olarak kazanmış, el ovuşturanları hayal kırıklığına uğratmıştır. Kazanan Türkiye olmuştur, kazanan Ankara olmuştur, kazanan Pursaklar olmuştur. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Allah’ın izniyle, imanıyla, kalbinin dürüstlüğü ve milletimizin teveccühü ile kazanmıştır.” AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık da vatandaşlara teşekkür ederek “Durmak yok yola devam edeceğiz” mesajı verdi.