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24 Haziran'da Kahramankazan genelinde oy kullanılacak tüm okulların ve ana arterlerin temizliğini tamamladı

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24 Haziran'da Kahramankazan genelinde oy kullanılacak tüm okulların ve ana arterlerin temizliğini tamamladı
Kahramankazan Belediyesi, pazar günü yapılacak 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde, ilçe genelinde oy kullanılacak tüm okulların ve ana arterlerin temizliğini tamamladı.

Her okul için ayrı ayrı personel de görevlendiren belediye, seçim süresince temizlik çalışmalarını sürdürecek.

Kahramankazan Belediyesi, pazar günü yapılacak seçim için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki oy kullanılacak tüm okulların temizliği kapsamlı olarak yapıldı. Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, okulların bahçeleri ve ana arterler başta olmak üzere yoğunluğun yaşanacağı alanları temizledi. Kahramankazan Belediyesi ayrıca, seçim süresince okullardaki temizlik faaliyetlerini sürdürecek. Bu kapsamda her okul için farklı temizlik ekibi görevlendirildi. Böylece referandum süresince oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olacak. Sandıkların kapanmasının ardında ise bulundukları bölgenin temizliğini yapacak olan ekipler, okulları eğitim öğretimin başlaması öncesinde hazır hale getirecek. Ayrıca, ilçedeki cadde ve sokakları sürekli olarak temizleyen ekipler, seçimin ardından da bu çalışmalarını aynı şekilde sürdürecek.

Oylar ferah bir ortamda verilecek 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda oy vermesini sağlamak için tüm hazırlıkları tamamladık. Tüm okullarımız temizlenerek seçim için hazır hale getirildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimi olan 24 Haziran'ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

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